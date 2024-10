La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1, inizia con lo spareggio tra Alan Friedman, in coppia con la ballerina Giada Lini, e Sonia Bruganelli con il suo partner Carlo Aloia. La padrona di casa inaugura la serata dicendo: “La quarta puntata di Ballando con le Stelle comincia in maniera davvero travolgente con lo spareggio tra Alan Friedman e Giada Lini, e Sonia Bruganelli e Carlo Aloia”. Una puntata, dunque, ricca di colpi di scena fin dall’inizio.

Sonia Bruganelli salvata da Sara Di Vaira con la “Wild Card” a Ballando con le Stelle 2024

La puntata del 19 ottobre prosegue con lo spareggio tra Alan Friedman e Giada Lini contro Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, mentre gli altri concorrenti si recano nella Sala delle Stelle. La prima esibizione vede protagonista Alan Friedman con Giada Lini, seguiti da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Terminato lo spareggio, i due concorrenti tornano al centro del palco in attesa del verdetto.

Sonia Bruganelli torna in gara

Con il 59% dei voti, lo spareggio viene vinto da Alan Friedman e Giada Lini. A questo punto, i tribuni sono chiamati a decidere se salvare la coppia eliminata. Simone Di Pasquale opta per non utilizzare la “Wild Card” per Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Sara Di Vaira viene interrotta prima di esprimere il suo voto, ma lascia intuire una scelta simile. Dopo la pubblicità, in un colpo di scena, Sara Di Vaira decide di usare la “Wild Card”, riportando Sonia Bruganelli in gara, anche se con un malus di 20 punti.

Concluso lo spareggio, la gara riprende secondo la formula consueta: i concorrenti, accompagnati dai loro maestri, si esibiscono e si sottopongono al giudizio della giuria, composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.