Tra i concorrenti in corsa a Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli é al centro dell’attenzione mediatica per un possibile ritiro dal dancing-show. Riattivatasi via social, Sonia dichiara di non sentirsi più motivata a partecipare alla competizione di ballo che la vede protagonista, senza escludere l’ipotesi di un addio al format in onda sulle reti Rai.

Sonia Bruganelli in crisi: é a rischio la partecipazione a Ballando con le stelle?

In una nuova video-diretta registrata pubblicamente su Instagram, Sonia Bruganelli ammette di sentirsi in balia di una crisi, mentre concorre a Ballando con le stelle. Nell’attesa per la nuova puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci, prevista per la giornata di sabato 23 novembre 2024, si lascia andare, così, ad un lungo sfogo. Le sue dichiarazioni, intanto, colpiscono gli utenti nel web, tanto da destare preoccupazione generale sulle sue condizioni di salute psicofisica, anche in prospettiva di un suo possibile ritiro della Bruganelli dal programma.

“Sono divisa fra la volontà di rimanere in trasmissione e dedicarmi al mio quinto spareggio e uscire perché inizio a essere fisicamente provata – esordisce nella diretta, Sonia, per poi proseguire, questo significa che la leggerezza con cui entravo in sala prove (perché sapevo che lo studio sarebbe stato complicato e ho capito da subito che il livello dei concorrenti era molto alto) non c’è più. Da un lato vorrei mettercela tutta e dall’altro ho un corpo che inizia a darmi problemi”.

I motivi alla base della crisi di Sonia

Insomma, la concorrente ammette di sentirsi spenta psicofisicamente, rispetto al vincolo della partecipazione che la chiama al nuovo appuntamento a Ballando con le stelle: “Sono demotivata. Lo spareggio ci sarà sabato e immaginarmi un’altra settimana di fatica per affrontarlo è tosta”- prosegue senza filtri, la dichiarazione tra i trend sui social.

Tuttavia, si dichiara insofferente, sentendosi oggetto dei giudizi che le giungono a margine della partecipazione al dancing show: “Con Ballando con le Stelle mi invitano ovunque per parlare di ciò che viene detto. Quindi penso ‘che senso ha sforzarmi così tanto se poi mi invitate per parlare di altro? – lamenta nel dettaglio la Bruganelli, alludendo anche ai giudici del dancing show. Non c’è mai stata una carezza nei miei confronti, nonostante i miei sforzi. Agli altri concorrenti sono premiati gli sforzi a me no”.

E a conclusione del videomessaggio, sembra non escludere un ritiro da Ballando con le stelle, tra le ipotesi formulate dai telespettatori attivi nel web. “Non ho la forza di ritirarmi, mi dovete supportare, ci penserò“, conclude, in una richiesta di sostegno generale.