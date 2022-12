Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip, lascia il programma per due settimane. Nelle giornate del 26 dicembre e del 2 gennaio infatti la moglie di Bonolis sarà impegnata altrove – andrà a New York per vedere il nipotino appena nato – per cui non siederà accanto ad Orietta Berti nello studio di Cinecittà. Chi ci sarà al suo posto? Seguiteci nella lettura e scoprirete chi la sostituirà.

Sonia Bruganelli assente al Grande Fratello Vip per due settimane: ecco chi la sostituisce

La Bruganelli, non sarà in studio nelle puntate del Grande Fratello Vip del 26 dicembre 2022 e del 2 gennaio 2023. A sostituirla saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, già conduttori del GF Vip Party e anche loro ex gieffini.

Questa sì che è una notizia bomba! 💥

Insieme a Orietta Berti, Soleil e Pierpaolo affiancheranno Alfonso Signorini nel ruolo di opinionisti d’eccezione per due settimane! 🤩 Nel frattempo, tutte le puntate di #GFVIPPARTY vi aspettano su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/D4sp2QToPl — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2022

“Ragazzi preparatevi, non fatemi fare brutte figure… Mi raccomando perché dovete essere sempre sul pezzo”. Queste le parole di Signorini che in compagnia di Giulia Salemi ha comunicato la notizia in collegamento con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli durante il GF Vip Party.

Grande Fratello Vip: perché Sonia Bruganelli non sarà in studio il 26 dicembre e il 2 gennaio

Come lo scorso anno, la moglie di Paolo Bonolis non rinuncia alle due settimane di vacanze per il periodo natalizio, da trascorrere assieme alla famiglia. Anche per la scorsa edizione, la Bruganelli non fu presente in studio per il periodo delle vacanze di Natale, e a sostituirla fu Laura Freddi. A prendere il suo posto, due ex gieffini: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Il conduttore del reality ha ironizzato:

Devo fare un annuncio importante, voi sapete che Sonia Bruganelli andrà a Dubai (in realtà andrà a New York per vedere il nipotino appena nato) Finalmente ci liberiamo di lei per ben due settimane. Se ne starà lontana, fuori dai piedi.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sostituiranno Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini, nel corso del collegamento con GF Vip Party, ha annunciato ai due conduttori Soleil e Pierpaolo che sarebbero stati loro a prendere il posto della Bruganelli come opinionisti del Grande Fratello Vip nelle puntate del 26 dicembre e del 2 gennaio 2023. Come se la caveranno? Non abbiamo dubbi che i due ragazzi spigliatissimi e simpatici, staranno sul pezzo e non le manderanno a dire, soprattutto Soleil.