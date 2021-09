Sonia Bruganelli a Verissimo ha parlato del suo rapporto con Paolo Bonolis, della sua famiglia e dei problemi di salute della figlia Silvia, ma anche del ruolo di opinionista al GF Vip. La Bruganelli si è raccontata a trecentosessanta gradi parlando sia dei momenti belli che di quelli meno belli e di tutte le difficoltà affrontare. Ecco le sue parole nell’intervista andata in onda domenica 26 settembre 2021 su Canale 5.

Sonia Bruganelli a Verissimo: la malattia di Silvia e l’amore per Paolo

A Silvia Toffanin, Sonia Bruganelli, durante l’intervista a Verissimo, ha raccontato cosa accadde quando era all’ottavo mese di gravidanza e nella pancia aveva la sua amata Silvia. Quando, cioè, in maniera brutale le dissero che la figlia che aveva tanto desiderata soffriva di una cardiopatia grave e che sarebbe stata operata appena nata altrimenti sarebbe morta.

“Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi. Io non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme”.

Oltre alla cardiopatia, però, Silvia ha avuto altri problemi a causa di un’ipossia sopravvenuta a sette giorni dall’intervento.

La ragazza, ormai diciottenne, vive la sua vita tranquillamente, sostenuta da tutta la famiglia anche se, molto spesso, è lei a sostenere tutti, in primis Sonia. La Bruganelli ha raccontato di come sia bello sentire la figlia dirle “ti amo” quando la vede stanca, stressata e giù di morale.

Sonia Bruganelli opinionista del GF VIP: anche Bonolis ora guarda il reality

Sonia ha poi parlato del suo ruolo come opinionista al GF VIP. Ha confessato che quando Alfonso Signorini l’ha chiamata è rimasta leggermente interdetta. Poi però la sfida le è piaciuta.

Le prime due puntate le sono servite da rodaggio, ora, però, sta entrando nel vivo del tutto e si sente più a suo agio. Unico neo? Ha promesso a Paolo Bonolis di non farsi subito partire l’embolo e di essere più calma e riflessiva.

Proprio così. Siccome lei si dimentica le chiavi a casa, Bonolis l’attende. Solitamente la chiama intorno alle 11:30 per sapere quando torna, ma poi si calma, guarda la puntata e aspetta il suo rientro. Per ora, oltretutto, l’ha promossa e continua a supportarla e consigliarla.

