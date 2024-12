La terza puntata di Belve andata in onda questa sera, martedì 3 dicembre 2024 su Rai 2, ha visto tra i protagonisti ospiti di Francesca Fagnani l’ex concorrente di Ballando con le Stelle Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli ospite a Belve

Durante l’intervista, molto attesa dopo le polemiche scoppiate per le sue parole su Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli racconta gioie e dolori della sua vita e della sua carriera. Facendo importanti rivelazioni sulla fine del matrimonio con il conduttore tv Paolo Bonolis.

In apertura di intervista, la Bruganelli conferma: “Io mi trovo meglio con gli uomini perché sono più diretti e più leggibili. Le donne hanno più sfaccettature, complesse e sono cattive tra di loro. Io ho imparato a essere più, la parola buona faccio fatica a dirla, aperta e disponibile a guardare oltre il primo impatto. Sono manipolatrice. Credo di essere manipolatrice perché mi viene bene. Vedo qual è il tuo punto debole e cerco di entrare dentro per dire sono più forte e ce la faccio. Se ho bisogno di portarmi qualcuno dalla parte mia, lo faccio”.

La separazione da Paolo Bonolis

Alla domanda “Che belva si sente, Sonia Bruganelli?”, la produttrice tv risponde “Un pesce chirurgo”. Si da’ così il via a una delle interviste più attese di questa edizione di Belve. La conversazione si sposta subito sul matrimonio tra la Bruganelli e Paolo Bonolis. “Nel vostro matrimonio chi ha tradito di più?», chiede Francesca Fagnani alla produttrice tv che risponde: “Ho una lucida confusione e voglio vedere dove mi porta. Non esistono percentuali che io e Paolo possiamo tornare insieme. Dentro di me non c’è una parte che ci spera, non ci penso, ma penso a mantenere un rapporto importante. Perché io ho bisogno e voglia di sapere che mi giro e lo trovo, e viceversa”.

“Ho tradito di più. Gliel’ho detto quando ci siamo separati. Potevo non farlo. Non so se lo sapeva, magari c’è sempre un orgoglio, magari è qualcosa che aveva pensato. Non era contento. Anche lì, rischi che l’immagine che lasci è un’immagine peggiore. In questa volontà di sincerità, egoisticamente, non sono riuscito a non liberarmi. Non l’ho lasciato col dubbio di cose che lui avrebbe potuto presumere”.

Sul motivo che ha incrinato il loro rapporto dice: “In alcuni ambienti di lavoro si diceva ‘state attenti a lei’. Tutti dicevano che dovevano fare attenzione perché poteva influire su Paolo, ma c’erano altri che tessevano tele attorno a Paolo. Dicevano che io influenzavo Paolo. Tutti dicevano che dovevano fare attenzione a quello che dicevano a me, perché poi poteva influire su Paolo. Condizionato da me? Le mogli condizionano emotivamente i mariti per tante cose. Non è semplicemente una volontà di diktat. Stando insieme nelle riunioni, interessava il mio parere. A lui interessavano le mie opinioni”.

L’ex opinionista del Gf ha poi raccontato che l’ha fatta soffrire stare all’ombra di un marito più importante, e aggiunge: “Si fida ancora di me? Ci vediamo di meno rispetto a prima. Non so se ho lo stesso peso di prima, ma se sono assidua c’avrò lo stesso peso di prima. Soffrire il fatto di stare all’ombra di un marito tanto ingombrante? Sì, ho sofferto. Forse le più grandi fratture, l’inizio della frattura con Paolo, è nato proprio per questo. Implicitamente si dà la colpa all’altra persona solo perché lui è luminoso e tu ti senti all’ombra. Però, quell’ombra protegge quella luce. Non mi pesa più quando dicono che devo tutto a mio marito. Mi pesava quando stavo con lui. Adesso, no”.

Sonia Bruganelli durante l’intervista parla anche di Laura Freddi, ex di Paolo Bonolis: “Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…”.

Fagnani fa notare però come le due non si siano mai amate molto: “Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le è messe”, racconta la Bruganelli.

Ballando con le stelle

Su Ballando con le stelle dice: “Ho fatto un errore di valutazione perché io c’ho creduto che a qualcuno interessasse come miglioravo nel ballo. Il mio ruolo in commedia, facendo tv, lo sapevo dal minuto numero 1. Non ci credevo, quando ho visto gli altri concorrenti ho detto anche: è impossibile. È successo che quando cominciavo a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi, quelli degli altri un minuto e venti, allora ho pensato: sarà che qui interessa poco il mio percorso di miglioramento, ma interessa altro? Lo sottoscrivo: è ovvio che il mio percorso era scritto. Sono arrivata lì con la consapevolezza. Poi s’è rotta la famosa costola e lì c’è stato lo switch. Dalla seconda puntata ho cercato di non dare pane, ma delle volte l’embolo mi partiva. A volte riuscivo a essere zen, ma non sono mai stata uguale proprio perché non me lo preparavo”.

E ancora: “Se io mi metto lì e ballo e tu mi alzi la paletta, io sono un kamikaze. Faccio l’antipatica e prendo i voti che mi hanno dato lo stesso, a dimostrazione che quello che facevo era relativo. Quello che interessava, era creare un hype e delle polemiche e hanno funzionato. Non so se è un successo, perché va visto, però penso di aver contribuito. Il programma è andato molto bene e io ho dato il mio. Voglio dire che ero il personaggio polemico di quest’anno. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io. Due anni fa, pensavo di essere adatto a fare la giuria. Ora che ho conosciuto la giuria e ho visto che corpo è, non centro assolutamente niente. È una cosa completamente diversa dal Grande Fratello. Non ne sarei stata capace”.

I figli

Sonia Bruganelli ha parlato dei suoi figli, Silvia, Davide e Adele. Silvia:

“Ognuno vuole la felicità per i propri figli. Silvia è più felice dei fratelli che vivono una vita dove si rendono maggiormente conto di tante cose. Silvia è felice nella sua vita. È un rapporto particolare, dove lei mi sente tanto e io riesco a parlare con lei e riesco a dirle cose, lei comprende e riesce ad avere un dialogo. Lei mi fa tornare sempre all’importanza delle cose. Lei mi accarezza, mi dice ‘mamma, balla meglio’, ‘mamma, tu sei matta’. Mi dice quella frase che ho avuto tanta paura di non sentire: ‘buona notte, mamma. Davide è quello che ha sofferto di più per la situazione della sorella. Ha sentito che Silvia era un diamante prezioso da proteggere. Adele è la più risolta, è quella che assomiglia di più al padre ed è quella che a 18 anni ha detto me ne vado a Londra a fare i musical. Non ne parliamo mai perché lei è quella che effettivamente non ha bisogno”.

Il rapporto con Angelo Madonia

Bruganelli conferma il rapporto con Angelo Madonia: “È arrivata una persona che è Angelo Madonia. Sto bene, però mi sono resa conto che quest’uomo si è avvicinato a me e si è preso una serie di strali, mi dispiace molto. Mi sono imposta e mi impongo di fare quello che non abbiamo fatto ai tempi con Paolo, che è quello di tutelare tutto quello che è, che sarà e che potrà essere. Io sono serena perché mi succede che non dipendo più da chi ho accanto, ma dipendo da come sto. Questo è importantissimo”.

Il caso Marco Salvati

Su Marco Salvati, ex autore vicino a Paolo Bonolis che ha più volte parlato contro la Bruganelli, la produttrice tv racconta: “Quello che è accaduto con Marco Salvati sul lavoro, sono state cose talmente gravi che avrei dovuto denunciare e non l’ho fatto. È stata una decisione di Paolo, che non c’era, e che ha saputo che erano successe delle cose sul lavoro. Quindi, non poteva ripresentarsi il giorno dopo e avere un rapporto normale con una persona che aveva detto delle cose a una donna, madre dei suoi figli e produttrice di un programma”.