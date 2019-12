Soliti Ignoti – Il ritorno si prepara ad un nuovo ‘sbarco’ in prime time. Il programma di RaiUno, trasmesso tutte le sere nell’access del canale, ‘si allungherà’ anche dopo le ore 21.30 e lo farà per una causa davvero importante: sostenere Telethon e la ricerca.

I Soliti Ignoti – Speciale Telethon 2019: quando va in onda su Rai 1

Il nuovo speciale Telethon de I Soliti Ignoti andrà in onda in prima serata su Rai 1 il prossimo sabato 21 dicembre 2019. L’appuntamento sarà condotto da Amadeus, dal Teatro delle Vittorie, e chiuderà la maratona dedicata alla raccolta fondi.

Come di consuetudine, la puntata avrà inizio alle ore 20.40 circa, ma la durata della trasmissione sarà un po’ più estesa. Il gioco, infatti, terminerà alle 23.45, preceduto dal Tg1 delle 20.00 e seguito da Il Folle di Dio, con Angelo Mellone.

La serata finale di Telethon sarà l’ultimo degli appuntamenti messi in piedi della Rai per aiutare la ricerca per le malattie genetiche rare; dalle ore 16.40 verrà anche preceduto dalla diretta con Eleonora Daniele e Paolo Belli.

Prima ancora vedremo: Telethon (con Lorena Bianchetti, Paolo Belli, Arianna Ciampoli e Alessandro Greco, dalle 14.00 alle 15.55); Telethon (con Ingrid Muccitelli e Paolo Belli, dalle 10.40); Uno Mattina in Famiglia – Telethon (nel primo mattino di Rai 1).

Soliti Ignoti – Telethon 2019: i vip ospiti nello speciale del 21 dicembre 2019

Ma chi ci sarà tra gli ospiti vip di Soliti Ignoti – Speciale Telethon 2019? Chi giocherà da Amadeus, al fine di portare il proprio contributo per il sostegno alla ricerca medica? Chi vincerà la sfida più importante?

Stando alle anticipazioni, nel cast artistico della puntata speciale di Soliti Ignoti – Il ritorno non mancheranno di certo personaggi molto famosi, pronti sia a far divertire sia a far riflettere i telespettatori della Rai.

Parliamo, tra gli altri, di: Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Stefano Accorsi, Edoardo Leo ed Il Volo. Gli ospiti vip giocheranno come concorrenti e proveranno a vincere il montepremi di serata, che verrà interamente devoluto in beneficenza.