Soliti Ignoti – Il ritorno e L’Eredità sono ufficialmente ripartiti da puntate benefiche. Pur senza il pubblico in studio, nel rispetto delle misure anti Coronavirus, i due programmi di Rai 1 sono tornati in onda con speciali appuntamenti, che hanno l’obiettivo di raccogliere fondi per chi è in difficoltà in questi momenti di crisi sanitaria ed economica.

Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai 1 con puntate benefiche: i vip si rimettono in gioco per la Caritas

Da domenica 24 maggio 2020, il ritorno in onda in chiave benefica è toccato anche alla trasmissione di Rai 1 con protagonisti i Soliti Ignoti, le cosiddette “identità nascoste”, or ora in studio opportunamente separati da fogli di plexiglass anti – contagio.

In diretta dal Teatro delle Vittorie, a giocare per primo in qualità di vip è già stato Paolo Fox. All’ultimo gioco del “Parente Misterioso”, dopo azzeccate decisioni, l’amato astrologo de I Fatti Vostri ha sì raddoppiato la cifra ma anche perso i 492.000 euro finali.

Da stasera, altri vip giocheranno nell’access prime time targato RaiUno ed Endemol Shine e, in caso di vincite, il montepremi sarà devoluto in beneficenza alla Caritas. Il minimo che la Rai può fare per aiutare chi ha problemi a mettere il piatto in tavola.

L’Eredità Per l’Italia, i campioni del quiz di Rai 1 di nuovo in gioco per beneficenza

Grossomodo lo stesso si dica anche per L’Eredità, quiz tornato in onda già da qualche settimana e con speciali puntate in versione “per l’Italia“, dove di nuovo in gioco ci sono i vari campioni del programma trasmesso da Rai 1 e targato Banijay.

Questa settimana, ha confermato Flavio Insinna in tv, sono stati raccolti 45.000 euro e da lunedì 25 maggio la maratona benefica continua. Inizialmente si è scelto di devolvere le eventuali vincite alla Protezione Civile. Ora, invece, nel caso di montepremi vinti, l’orientamento è quello di devolvere il tutto al Banco Alimentare, associazione che, si legge sul sito ufficiale, “ogni giorno combatte lo spreco alimentare e recupera cibo per i poveri in italia“.

Insomma, è davvero il caso di dirlo: il ritorno in tv de L’Eredità e I Soliti Ignoti, in questa nuova versione, è vera e propria beneficenza.