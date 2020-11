Dario di Mario vince 368.000 euro in gettoni d’oro ai Soliti Ignoti. Una serata ricca di emozioni quella conclusasi da poco su Rai1. Amadeus, infatti, ha visto il concorrente trionfare registrando la terza vincita più alta di sempre nel quiz a premi campione d’ascolti del pre-serale di Rai1.

Dario di Mario vittoria da record ai Soliti Ignoti: 368mila euro

Una serata col botto ai Soliti Ignoti, il gioco condotto da Amadeus nella fascia pre-serale di Rai1. Durante la puntata di venerdì 27 novembre 2020 il concorrente Dario Di Mario è riuscito ad arrivare alla fase finale del quiz show con un montepremi davvero importante. Una cifra da record: 368 mila euro che il concorrente ha saputo conquistare grazie ad una strategia che si è rivelata vincente.

Come sappiamo il gioco condotto da Amadeus consiste nell’abbinare a otto “ignoti” la giusta identità. Ogni sera con il quiz show è possibile vincere da 250.000 euro fino ad un massimo di 500.000 euro, cifra raggiungibile con il raddoppio. Diciamo che Dario Di Mario da Terracina ci è andato molto vicino, visto che è arrivato alla fase finale di gioco “indovina il parente misterioso” con un montepremi del valore di 368.000 euro.

Lo stesso padrone di casa Amadeus sottolinea il risultato del concorrente Dario, ma lo invita a pensarci bene prima di prendere la decisione finale.

Dario Di Mario vince 368 mila euro ai Soliti Ignoti

“E‘ una delle cifre più alte in assoluto in quattro, quasi cinque anni di Soliti Ignoti” – precisa Amadeus che rivolgendosi al concorrente dice – “ora attenzione hai dei secondi per decidere, non è che una volta mi dici raddoppi sei costretto subito a dirmi che raddoppi. Prenditi il tempo che ti occorre per fare tutte le tue valutazioni perchè adesso sono 368 mila euro o zero, ma soprattutto adesso non puoi né dimezzare né cambiare. Valuta bene”.

Dario Di Mario, concorrente di Terracina non ha alcun dubbio: “io per la finale, come quella degli Europei siamo pronti” e conferma “il parente misterioso è dell’ignoto numero 4“.

Intuizione vincente quella del concorrente che indovina il parente misterioso portandosi a casa il montepremi di 368 mila euro in gettoni d’oro.

Amadeus esulta quasi più del viciniore e commenta: “una delle cifre più alte dei Soliti Ignoti, ci dispiace solo non poterci abbracciare per festeggiare, complimenti a Dario da Terracina. Bravo, ragionamento perfetto!“.

Clicca qui per vedere il video della puntata dei Soliti Ignoti con la vittoria di Dario Di Mario.