Sognando Ballando con le Stelle, la grande festa ideata da Milly Carlucci, entra nel vivo con la finale di stasera, venerdì 30 maggio 2025. Chi sarà il ballerino vincitore pronto ad entrare nel cast dei professionisti della prossima stagione di Ballando?

Sognando Ballando con le Stelle, puntata finale di venerdì 30 maggio 2025 su Rai1

Stasera, venerdì 30 maggio 2025, dalle ore 21.30 appuntamento con la finale di Sognando Ballando con le Stelle, un talent per accogliere un nuovo maestro nello show autunnale. Milly Carlucci torna in diretta su Rai 1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico per decretare il nuovo maestro che affiancherà i vip nelle prossime edizioni del dance show più seguito della televisione italiana. Immancabile la presenza di Paolo Belli accompagnato anche questa sera dalla sua band! Ma entriamo nel vivo della finale di Sognando Ballando con Le Stelle che è anche l’occasione per celebrare vent’anni di successi con ospiti speciali provenienti dalle passate edizioni. Sulla pista da ballo, infatti, ritroveremo: Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Federica Nargi e la vincitrice in carica Bianca Guaccero. E ancora: il ritorno di Wanda Nara, Tommaso Marini e Federica Pellegrini. Accanto a loro oltre ai maestri concorrenti anche il ritorno di due vecchie glorie del programma come Samanta Togni e Raimondo Todaro, ballerini storici.

Intanto si entra nel vivo della gara con la finale per decretare il nome del maestro che entrerà di diritto nella prossima edizione di Ballando con le Stelle . Ecco gli abbinamenti e i concorrenti rimasti in gara nella finale:

Pasquale La Rocca – Janiya Mami

Moreno Porcu – Aly Z

Nikita Perotti – Valentina Fiori

Carlo Aloia – Vanessa Lacedonia

Veera Kinnunen – Mario Cecinati

Anastasia Kuzmina – Chiquito

Alessandra Tripoli – Yuri Orlando

Giada Lini – Hugo Nordstrom

Sognando Ballando con le Stelle 2025, la giuria

Anche durante la finale le prove di ballo dei concorrenti di Sognando Ballando con Le Stelle sono votate dalla giuria composta da: Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Anche il pubblico giocherà un ruolo importante nella scelta del campione di ballo, visto che potrà esprimere il suo voto tramite i social.

Determinante anche il voto della giuria dei tribuni composta da: Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra e la new entry Matteo Addino. Infine a bordo campo ritroveremo anche Alberto Matano.

L’appuntamento con Sognando Ballando con le Stelle è il venerdì in prima serata su Rai1.