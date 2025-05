E’ da poco calato il sipario sulla terza puntata di “Sognando… Ballando con le stelle 2025”, “costola” del celebre dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata che non ha fatto mancare colpi di scena e momenti di grande emozione. Vediamo cosa è successo questa sera.

Sognando Ballando con le stelle 2025, il racconto della terza puntata del 23 Maggio

A scendere in pista durante la terza puntata di Sognando… Ballando con le stelle 2025, per danzare sulle note dell’orchestra diretta da Paolo Belli e sottoporsi al giudizio della giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto sono state le coppie così abbinate tra maestri storici e aspiranti maestri:

Pasquale La Rocca – Janiya Mami

Moreno Porcu – Aly Z

Nikita Perotti – Valentina Fiori

Carlo Aloia – Vanessa Lacedonia

Veera Kinnunen – Mario Cecinati

Anastasia Kuzmina – Chiquito

Alessandra Tripoli – Yuri Orlando

Giada Lini – Hugo Nordstrom

Anche in questa versione del programma non mancano i tribuni Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra e la new entry Matteo Addino, con a bordo campo sempre Alberto Matano e i maestri.

Una puntata davvero speciale, quella della semifinale che ha visto la partecipazione di tanti artisti che hanno preso parte all’ultimo Festival di Sanremo, che hanno cantato sulla pista, mentre le coppie si sono esibite in una coreografia ispirata alle loro canzoni. Tra gli ospiti Francesca Michielin, Rocco Hunt, i The Kolors, Settembre, Francesco Gabbani, Marcella Bella, Noemi e Sal Da Vinci.

Sognando… Ballando con le stelle 2025, classifica coppie terza puntata

Dopo le esibizioni, come nella formula tradizionale del programma, anche a Sognando… Ballando con le stelle, si è giunti al consueto momento della classifica finale della terza puntata. Ecco quindi di seguito la classifica della puntata andata in onda in prima serata venerdì 23 Maggio 2025:

Janiya e Filippo (50) Chiquito e Anastasia Kuzmina (40) Yuri e Alessandra Tripoli (40) Hugo e Giada Lini (40) Valentina e Nikita Perotti (30) Mario e Veera Kinnunen (30) Aly-Z e Moreno Porcu (20) Vanessa e Carlo Aloia (10)

Chi è stato eliminato a Sognando… Ballando con le stelle nella puntata del 23 Maggio 2025

Il tesoretto dei tribuni: Simone vota Mario, Sara Di Vaira vota Yuri, Matteo Addino vota Hugo. A sorpresa, non c’è nessun eliminato, ma Yuri e Janya sono i vincitori di puntata e quindi partiranno con un bonus nella serata della finale venerdì 30 maggio.

Sognando Ballando con le Stelle, gli abbinamenti della finale

Milly Carlucci ha inoltre svelato che durante la finale gli aspiranti maestri di Ballando danzeranno con alcuni ex concorrenti. Ed ecco gli abbinamenti che vedremo in finale: