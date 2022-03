Sofia Goggia a Verissimo ha dedicato un pensiero a Fedez, uno dei suoi cantanti preferiti. La Campionessa ha detto: “Mi è piaciuto molto il suo ultimo album. So che sta affrontando una malattia, non lo conosco personalmente, ma volevo mandargli un grande in bocca al lupo”. La Goggia con Silvia Toffanin ha parlato della sua carriera nel mondo dello sport, dei suoi obiettivi e del suo coraggio svelando: “Il Globo di Cristallo è l’aspirazione più grande per tutti gli sciatori che gareggiano ai massimi livelli. È stata una Coppa un po’ sofferta, che ha racchiuso la naturalezza del gesto insieme alla costruzione di ogni singola curva, soprattutto nella seconda parte di stagione, dopo l’infortunio”.

Sofia Goggia ha anche commentato le parole di chi non ha creduto al suo infortunio: “Ci sono rimasta male. La caduta l’hanno vista tutti. Sostenere il contrario di un referto e mettere in discussione la parola dei medici della Federazione l’ho trovata una cosa sgradevole. Quando si fa sport a questi livelli si hanno i riflettori puntati addosso. Sono molto consapevole che non si possa piacere a tutti”. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.