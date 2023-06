E’ stata una delle finaliste dell’edizione del Grande Fratello Vip che si è conclusa da pochi mesi. Sofia Giaele De Donà ha diviso l’opinione pubblica. Sposata con Bradford Beck, all’interno della casa Sofia ha professato la sua idea di amore libero scandalizzando tutti, concorrenti compresi. Numerose sono state le critiche che la giovane ha ricevuto dentro e fuori la casa. La sua permanenza è stata contrassegnata da alti e bassi. Sofferente per la mancanza di Brad che aleggiava come un fantasma, Sofia si è avvicinata ad Antonino Spinalbese. Un avvicinamento che ha insospettito molti anche se oggi, nell‘intervista rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Sofia ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con l’ex compagno di Belen Rodriguez.

Sofia ha poi parlato in modo approfondito del rapporto con il marito. Un legame che è diventato ancora più solido dopo l’esperienza nella casa. Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, Sofia si sta dedicando ai nuovi progetti, di cui uno nato in collaborazione con Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Proprio a proposito di Oriana, Sofia non si è sbilanciata in merito alla storia d’amore con Daniele Dal Moro che sta tenendo banco in queste settimane sui social: “Del rapporto di Daniele e Oriana non mi va di parlare, sono entrambi miei amici e, proprio per questo, ho deciso di starmene fuori. Se hanno preso questa decisione avranno avuto le loro ragioni. Sono grandi e intelligenti, sanno quello che fanno”. Intanto nel suo futuro, Sofia tiene la porta aperta ad un altro reality: “Magari anche in Spagna”. Potrebbe sbarcare a Supervivientes? Chissà!

Intervista a Sofia Giaele De Donà

Sofia, qual è il bilancio di questa esperienza nella casa del Grande Fratello Vip? Ti saresti mai aspettata di arrivare in finale?

Il bilancio di quest’esperienza al GFVip devo dire che è abbastanza positivo. Io pretendo sempre molto da me stessa e non mi accontento quasi mai, per questo ho aggiunto la parola “abbastanza”. Sono molto felice di essere entrata all’inizio ed essere uscita in finale, posso dire di averlo fatto veramente questo GF. Nei mesi trascorsi in Casa ho sempre cercato il dialogo e il confronto, perché convinta che la buona educazione sia sempre la strada migliore per andare avanti, al GF come nella vita.

Alcuni ritengono che tu sia arrivata in finale perché non ti sei mai esposta nelle dinamiche del reality. E’ così secondo te?

Penso di essere arrivata in finale perché appunto, come dicevo prima, l’educazione premia sempre. E penso anche di essere stata, tra tutti i concorrenti, una fra quelle che si è esposta di più, senza avere timore del giudizio della gente, toccando temi molto importanti come l’essere bisessuale, l’amore libero, i soldi, il potere e la disabilità. In un reality le persone dovrebbero essere come sono nella realtà, penso sia questo lo scopo del programma, e io ho cercato di far conoscere Sofia Giaele a 360 gradi, facendo vedere che oltre alla ragazza superficiale, snob, con l’amore libero e la bella vita c’è molto di più… questa forse è stata la mia vittoria. Troppo spesso ci si ferma sempre solo all’apparenza. Io sono contenta di aver fatto vedere che oltre alla copertina sono molto altro: come tutti ho avuto un passato, dei problemi e che quello che ho oggi ce l’ho perché’ sono andata a prendermelo non mi è arrivato nulla da solo. Sono cresciuta in un paesino a Vittorio Veneto e a 14 anni sono scappata per trovare la mia strada, a oggi penso di averla almeno in parte trovata.

Ripercorrendo il percorso, c’è qualcosa che tornando indietro non rifaresti?

Probabilmente non farei far star così male mio marito, ma io, da dentro, non sapevo tutto quello che stava succedendo fuori. Avrei dovuto mandargli più segnali per fargli capire che i miei sentimenti non erano cambiati.

In occasione della finale, hai avuto modo di riabbracciare tuo marito Brad. Come mai durante la tua esperienza nella casa non si è mai fatto vivo? Te l’ha spiegato? Hai temuto che lui si volesse separare?

Sono entrata nella Casa parlando di coppia aperta ma, purtroppo, mio marito ha frainteso alcuni miei comportamenti, arrivando a pensare che non fossi più innamorata di lui e che stessi mettendo in dubbio i miei sentimenti per lui. Questo è quello che lo ha fatto arrabbiare e stare male e ha avuto paura di ciò che poteva succedere venendo lì a parlarmi… Alla finale, ovviamente, non poteva mancare e, da quando sono uscita, ho cercato di fargli capire che i miei sentimenti non sono cambiati e che sono innamorata di lui e di nessun altro. Ci sono ancora alcune cose da chiarire – e lo capisco, ha passato più di metà anno senza sua moglie nel nostro primo anno di matrimonio e tutto per scelta mia – ma sono sicura che supereremo tutto visto il sentimento che ci lega.

La teoria sull’amore libero ha suscitato polemiche non solo nella casa ma anche fuori. Ha trionfato il falso moralismo?

Quando sono entrata al GF Vip sapevo che la mia visione di amore libero poteva essere fraintesa o vista nel modo sbagliato. Ma io penso che nel 2023 tutti possano vivere l’amore come vogliono e non ci debbano essere leggi o limiti mentali in questo.

Nella casa era nato un bel rapporto con Antonino Spinalbese. Un rapporto però fatto di alti e bassi. Cosa hai provato per Antonino? Ti sei sentita frenata? Pensi che lui provasse un reale interesse nei tuoi confronti?

Con Antonino ho creato un bellissimo rapporto dentro alla Casa. Ci siamo voluti veramente bene e per questo litigavamo spesso, perché’ c’era un affetto alla base. Una volta usciti siamo tornati alle nostre vite e abbiamo preso strade diverse. Con questo non dico che non ci sia più un rapporto o che ci sia del rancore, anzi, se lui avrà bisogno di me io ci sarò sempre ma dico che sicuramente il nostro rapporto è cambiato e ci siamo allontanati, ma è giusto cosi.

Il pubblico aveva notato un avvicinamento particolarmente bollente sotto le coperte. Cosa è successo davvero?

Tutti mi fanno sempre la stessa domanda: “Ma davvero non è successo niente sotto le coperte?”. No, ragazzi, vi assicuro che non c’è davvero mai stato nulla sotto le coperte o in qualsiasi altro posto.

Tra te e Antonella Fiordelisi non è corso mai buon sangue. Cosa ti ha più infastidito di lei? Hai intenzione di frequentarla in futuro?

Io e Antonella siamo molto diverse, ecco perché non abbiamo stretto nella Casa e ora non ci stiamo frequentando. A oggi è cosi, ma poi mai dire mai nella vita, solo gli stupidi non cambiano idea.

Immagino che una volta fuori dalla casa tu abbia avuto modo di vedere delle cip che ti riguardavano. C’è stato un concorrente che una volta fuori ti ha deluso?

Devo dire che tutti quelli che mi avevano già deluso dentro la Casa poi si sono riconfermati una volta uscita, quindi non ho avuto nessuna sorpresa.

Dopo il Grande Fratello Vip, c’è spazio per un altro reality? Ti piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi?

Sì, mi piacerebbe partecipare ad un altro reality in Italia o anche all’estero, magari in Spagna. Sono esperienze uniche e indimenticabili, infatti a me manca già il GF. Ho due reality in mente ma per scaramanzia non dico nulla!!

E invece a Temptation Island con Brad?

Non andrei mai a fare Temptation Island con Brad, ma non tanto per me o per il programma, ma per Brad. Per lui è già stato difficile venirmi a trovare in finale, un programma come concorrente non lo farebbe mai, e non solo per la lingua italiana, che non sa, ma per come è fatto lui… Nell’ultimo periodo lo sto facendo diventare meno riservato e più social, devo dire che sta diventando un po’ più flessibile… ma non credo nei miracoli (ride, ndr.).

Intanto con Micol e Oriana state lavorando ad un progetto di moda. Cosa ci puoi anticipare?

Con Oriana e Micol anche fuori dalla Casa ho continuato ad avere un rapporto bellissimo, vero e speciale, che si sta sempre più consolidando. Ho fatto bene a legarmi a loro in Casa, non mi hanno davvero mai deluso. Da quando siamo uscite ci vediamo sempre, ci sentiamo tutti i giorni e abbiamo anche iniziato a lavorare assieme facendo una nostra capsule collection con un brand di borse riconosciuto italiano. Abbiamo diversi progetti in futuro che ci piacerebbe realizzare, ma, sempre per scaramanzia, non voglio dire nulla.

A proposito di Oriana, con lei è nata una bella amicizia. Ti saresti mai aspettata questo risvolto con Daniele Dal Moro?

Del rapporto di Daniele e Oriana non mi va di parlare, sono entrambi miei amici e, proprio per questo, ho deciso di starmene fuori. Se hanno preso questa decisione avranno avuto le loro ragioni. Sono grandi e intelligenti, sanno quello che fanno.

Ora che il Grande Fratello Vip è cambiato, cosa ti piacerebbe fare in futuro? Hai già delle idee?

I miei piani per i prossimi due anni sono quelli di rimanere in Italia, così da poter stare vicino a mia madre e poter lavorare qui. Ho appena preso una casa nuova a Milano e penso di stabilizzarmi per un po’ qui anche se continuerò a viaggiare tanto per vedere mio marito. Vorrei continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo e anche dei social. Mi piacerebbe continuare a far crescere il mio brand d’abbigliamento “SGDD’’ e sviluppare sempre di più nel Middle East il mio altro brand ‘‘SGDD hijab’’. Uno dei miei tanti sogni è quello di aprire una mia linea di prodotti per i capelli… per averli così lunghi vuol dire che qualche segreto l’ho scoperto pure io… chissà!