È la prima serie Tv girata durante la quarantena: Social Distance, da come si evince dal titolo, racconta la storia di un gruppo di persone che, obbligate a vivere separatamente a causa della pandemia di Covid-19, trovano il modo per comunicare tra loro abbattendo le distanze. Serie innovativa e sperimentale, Social Distance nasce da un’idea di Jenji Kohan, creatrice di Weeds e Orange Is The New Black, in collaborazione con Tara Herrmann e Black McCormick. Al timone del progetto c’è Hilary Weismann, che ha messo insieme un cast diversificato, il quale ha girato le scene ciascuna nella propria abitazione in completo isolamento, come richiesto dalle norme di sicurezza anti-Covid. Social Distance è disponibile su Netflix con tutti gli episodi della prima stagione a partire dal 15 ottobre 2020.

Social Distance su Netflix: la trama della serie Tv

Social Distance è una serie antologica in cui ogni episodio racconta gli aspetti cupi e divertenti della quarantena e come le persone riescono a restare in contatto pur mantenendo le distanze sociali.

Social Distance è ambientato nei primi mesi dello sviluppo della pandemia di Covid-19, che ha costretto il mondo intero a chiudersi in completo lockdown per evitare il contagio. Ogni singolo episodio è narrato attraverso un punto di vista virtuale (con i protagonisti collegati tramite remoto dalle proprie case) e riprende la particolare esperienza emotiva della separazione forzata per causa di forza maggiore.

L’unico di comunicazione a disposizione è il cellulare o il computer che permette di fare chiamate, videochiamate in modalità remota. Un modo per abbattere le barriere della distanza e sentirsi collegati.

Social Distance: il cast e i personaggi della serie Tv

La serie è composta da un cast variegato di attori che appare in ogni episodi: da Danielle Brooks a Mike Colter (protagonista di Marvel’s Luke Cage) a Oscar Nunez (The Office); e ancora Guillermo Diaz (Scandal), Asante Blackk (This Is Us, When They See Us), Peter Scanavino (Law and Order), Lachlan Watson (Le terrificanti avventure di Sabrina), Max Jenkins (Dead To Me) e Marsha Stephanie Blake (This Is Us).

Il resto del cast è composto da: