Può esserci noia, secondo voi, in un film che abbia come protagonista l’ex wrestler poi richiestissimo attore hollywoodiano Dwayne Johnson, meglio noto come The Rock? Ovviamente no e l’action movie Skyscraper lo dimostra una volta di più.

Diretta da Rawson Marshall Thurber nel 2018, la pellicola, seppur incentrata su una trama a tratti decisamente improbabile, sa come tenere desta l’attenzione dello spettatore per tutti i 102 minuti della sua durata. Scene apocalittiche, effetto sorpresa, azione e sequenze ad alto impatto emotivo e visivo, rendono Skyscraper un film che non delude gli amanti del genere.

Di seguito vi sveliamo da quali film del passato esso prende spunto, ricordandovi che l’appuntamento davanti alla tv è per Mercoledì 4 Ottobre in prima serata su Italia Uno.

Skyscraper: la trama in breve e il cast principale

Will Sawyer, ex agente di una squadra dell’FBI specializzata nella liberazione di ostaggi, diventa il responsabile della sicurezza dei grattacieli. Per svolgere questo suo nuovo compito, si trasferisce con la famiglia ad Hong Kong. Un giorno, inspiegabilmente, l’edificio più alto della città prende fuoco…

Nel cast, lo abbiamo detto, spicca Dwayne Johnson, mentre ad affiancarlo ci sono, fra gli altri, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Roland Møller, Kevin Rankin, Paul McGillion, Chin Han, Byron Mann, Adrian Holmes, Noah Taylor, Matt O’Leary, Tzi Ma e McKenna Roberts.

I film che lo hanno ispirato

Skyscraper, diretto da Rawson Marshall Thurber nel 2018, trae una vaga ispirazione da due pellicole disaster/action che possiamo considerare degli evergreen del genere. Una è l’adrenalinica Die Hard-Duri a morire (1988) con protagonista uno strepitoso e super atletico Bruce Willis, l’altra è Inferno di cristallo (1974) interpretata da sue mostri sacri del cinema, gli indimenticabili Steve McQueen e Paul Newman.

Skyscraper non ne è il remake, beninteso, ma ne trae certamente spunto per alcune dinamiche esasperate e cariche di brivido ed eccitazione.