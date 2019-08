Accordo fatto. Sky e Dazn si mettono insieme e nasce un nuovo canale riservato agli abbonati della pay-tv satellitare. La news è ufficiale. Anticipata da «Il sole 24 ore», la notizia è stata poi confermata nelle ore successive.

Accordo Sky – Dazn, Dazn1 nuovo canale numero 209 disponibile via satellite: partirà il 20 settembre 2019

Il nuovo canale via satellite è in arrivo su Sky al numero 209 del telecomando. Il canale ha come nome Dazn1 e si potrà vedere a partire da venerdì 20 settembre 2019 (fino a giugno 2021). L’1 si legge all’inglese «one» e non nell’italiano «uno».

Stando alle notizie ufficiali, la novità sarà disponibile per chi sottoscrive l’offerta Sky – Dazn riservata agli abbonati Sky via satellite. Offerta che oltre alla visione del canale, include anche i contenuti in streaming di Dazn.

L’accordo commerciale, infatti, offre ai telespettatori questi principali eventi di sport: tre partite di giornate di Serie A, due di Serie B per ogni turno, un assortimento di calcio internazionale ed altri eventi.

Come dichiarato da Veronica Di Quattro (Executive Vice Presidente Southern Europe di Dazn): «Dazn continua ad investire per far crescere la piattaforma e ampliare l’offerta di contenuti in streaming (…)». Le dichiarazioni sono riportate da «Ansa».

Dazn1 gratis per gli abbonati Sky Calcio più Sky Sport da più di tre anni. L’offerta attivabile online dal 4 settembre 2019

La visione del canale Dazn1 sarà gratis per gli abbonati a «Sky Calcio» più «Sky Sport» da più di tre anni. Lo scrive il sito di Sky Sport, secondo cui «non ci saranno costi aggiuntivi rispetto all’abbonamento».

Per abbonati di diverso tipo, invece, il costo dell’offerta si avvantaggia di uno sconto, mentre per gli abbonati a «Sky Calcio» lo stesso Sky include nel pacchetto la visione gratuita del canale per i primi tre mesi.

La nuova offerta sarà attivabile soltanto on line a partire da mercoledì 4 settembre 2019, tramite «sky.it/faidate» o l’app «Fai da te». Per ulteriori informazioni: in queste ore, da Sky stanno già spiegando tutto nel dettaglio con alcune video – schede informative.