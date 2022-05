La serie tv Sissi, prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film, ha raccontato la vita di Elisabetta di Baviera divenuta, giovanissima, imperatrice d’Austria. La fiction ha ripercorso i fatti storici fino al matrimonio con Franz Josef, ottenendo un discreto successo nella prima stagione. Motivo per cui la seconda stagione è già in fase di produzione e uscirà in Germania alla fine del 2022. Scopriamo qualche dettaglio in più su Sissi 2: trama, cast e numero episodi.

La seconda Stagione di Sissi: uscita, trama, cast e numero episodi

Sissi 2, in Italia molto probabilmente la vedremo nello stesso periodo di uscita della Germania, ovvero a fine 2022. Così come è avvenuto per la prima stagione: il 28 dicembre 2021 infatti è andato in onda in contemporanea tra Italia e Germania, la serie tv con protagonista l’attrice Dominique Devenport nel ruolo di Sissi appunto. Per chi ha avuto nel cuore i film di Ernst Marischka con protagonista la deliziosa Romy Schneider non è stato facile vedere un’altra Sissi, ma la Devenport è stata all’altezza della situazione.

Finalmente l'attesa è finita, da stasera in PRIMA TV ASSOLUTA la SERIE EVENTO #SISSI venduta in oltre 120 paesi. La storia della giovane imperatrice è pronta a conquistare il mondo e in contemporanea con l'Europa arriva in Italia ovviamente su #Canale5.

L'APPUNTAMENTO È STASERA pic.twitter.com/c16OStLXRM — CinguettaTV (@CinguettaTV) December 28, 2021

Sicuramente la Sissi portata in scena in questa serie tv è stata molto diversa dai film di Marischka, dove tutta la storia aveva parti molto romanzate, quasi da favola, per nulla attinenti con la realtà storica. In effetti, Hauke ​​Bartel a capo del comparto fiction di RTL in merito alla serie tv dichiarò: “l’intento è far rivivere la storia di Sissi, ma raccontarla in modo diverso, da una prospettiva moderna”.

Mercoledì 6 aprile 2022 sull’account Instagram ufficiale di Sissi è stato annunciato l’inizio delle riprese della seconda stagione.

Dove è girata la seconda stagione di Sissi?

Sempre sull’account ufficiale della serie tv è stato svelato dove hanno luogo le riprese della seconda stagione. La troupe per il momento sta girando in diverse location nei Paesi baltici, mentre per quanto riguarda i protagonisti sono sempre gli stessi della prima stagione. Oltre a Dominique Devenport nei panni dell’Imperatrice Sissi ad affiancarla ci sarà ancora Jannik Schümann in quelli del marito l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe.

La trama di Sissi 2: di cosa parleranno i nuovi episodi?

Se nella prima stagione abbiamo assistito all’innamoramento tra Franz e Sissi tra le mille inside e difficoltà di corte, in questa seconda stagione vedremo vacillare l’idillio tra i due con l’entrata in scena del conte Andrássy che si innamorerà perdutamente di Sissi. E’ probabile che anche per questa stagione ci sia lo stesso ciclo di episodi della prima stagione. Quindi anche stavolta tre prime serate per un totale di sei episodi.

In Germania la serie uscirà a fine 2022 molto probabilmente nel periodo natalizio come avvenne per la scorsa stagione. A stretto giro anche in Italia si può ipotizzare lo stesso periodo d’uscita ma più avanti vi comunicheremo l’esatta data di messa in onda dell’attesissima seconda stagione di Sissi.