Jannik Sinner è ancora una volta protagonista del grande tennis e si gioca la vittoria nella finale dell’Atp Masters 1000 di Miami. L’italiano, dopo aver battuto in semifinale Medvedev, affronterà Dimitrov. Vediamo insieme l’orario e dove sarà possibile vedere la diretta tv del match.

Sinner-Dimitrov: dove e quando vedere in tv la finale dell’Atp di Miami

Ancora una prova superlativa di Jannik Sinner che è ora a caccia del suo secondo titolo 1000 e della seconda posizione nel ranking mondiale dietro a Novak Đoković. La finale degli Atp Masters 1000 di Miami, in Florida, lo vedrà sfidare il bulgaro Grigor Dimitrov. Un impegno sulla carta alla portata del tennista italiano che con la vittoria del torneo soffierebbe la seconda posizione in classifica allo spagnolo Carlos Alcaraz. Una scalata verso la vetta che sembra innarrestabile.

La sfida tra Sinner e Dimitrov è in programma per il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo 2024, non prima delle ore 21. Si è pensato ad un orario serale che possa permettere la visione anche ad un pubblico europeo. Il match infatti si gioca in Florida e come avvenuto in altri tornei prestigiosi sarà un’esclusiva di Sky. La finale tra Sinner e Dimitrov non sarà trasmessa in chiaro ma andrà in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il pre-partita inizierà invece dalle 20.30 su Sky Sport 24. Un giorno festivo da trascorrere vedendo il gran tennis.

It all comes down to this 🌴☀️🌴 Who will walk away the #MiamiOpen champion? 🏆 pic.twitter.com/Bx8FVy4X7G — ATP Tour (@atptour) March 30, 2024

Numeri e precedenti

Con la vittoria in semifinale contro Medvedev, Sinner ha portato a casa 21 match su 22 disputati, numeri impressionati per il giovane che punta a diventare il numero uno al mondo. I precedenti contro Dimitrov vedono l’italiano avanti per 2 a 1 contro il bulgaro: vinse infatti 6-3, 6-4 ai sedicesimi di Miami nel 2023 e 6-4, 3-6, 6-3 ai quarti di Pechino. La sconfitta invece risale al 2020. Non bisogna dimenticare però che Dimitrov ha battuto ai quarti Alcaraz e resta un avversario da non sottovalutare.