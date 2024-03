Jannik Sinner continua a stupire e il tennista ora si gioca la posizione numero due al mondo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. La sfida tra i due è prevista nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells (in cemento). Vediamo insieme quando si gioca e dove vedere la gara in tv e in streaming.

Sinner contro Alcaraz: dove vedere la semifinale di Indian Welles

Jannik Sinner, attualmente numero tre al mondo, ha passato il turno per la semifinale dell’Indian Welles superando con facilità in due set Jiri Lehecka. Il suo sfidante sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due, che se battuto cederebbe la sua posizione nel ranking proprio all’italiano. Alcaraz ha avuto la meglio su Zverev, in un match caratterizzato dalla sospensione per alcune ore a causa di un’invasione di api.

La sfida tra Sinner e Alcaraz è quindi molto importante perché non decreterà solo il primo finalista del torneo ma anche un cambio ai vertici della classifica Atp guidata da Novak Djokovic. Mai nessun italiano aveva raggiunto una posizione così in alto. La semifinale è prevista per sabato 16 marzo 2024 in tarda serata. Ancora non è stato ufficializzato l’orario ma probabilmente sarà alle 21.30, ora italiana. A seguire ci sarà l’altra semifinale che vede Paul contro Medvedev. Ricordiamo che il serbo Djokovic era stato eliminato dall’italiano Luca Nardi che poi ha perso agli ottavi contro Paul.

La semifinale verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) con Pero-Bertolucci al commento. Sarà possibile inoltre seguire la sfida in diretta streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

I precedenti tra l’italiano e lo spagnolo

Sinner e Alcaraz si sono incontrati già otto volte tra Challenger e ATP. Il primo incontro fu nel 2019 e da allora il bilancio è in perfetta parità (4 a 4). Chi vincerà la semifinale e diventerà il numero due al mondo?