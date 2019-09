Dopo il ritorno di Terence Hill, arriva un’altra bellissima notizia per i fan di Don Matteo 12. Nella prossima stagione della serie televisiva ritornerà anche Simone Montedoro. L’attore tornerà a vestire i panni di Giulio Tommasi dopo un anno di stop.

Simone Montedoro torna in “Don Matteo 12”

Come anticipato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, nella dodicesima stagione di Don Matteo ci sarà il ritorno di Simone Montedoro. Dal set, infatti, arriva una foto del capitano, ormai maggiore, Giulio Tommasi in compagnia del capitano Anna Olivieri, personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta.

Non sappiamo se Montedoro sarà protagonista in tutte le puntate della nuova stagione. L’attore potrebbe anche registrare solo alcune puntate di Don Matteo 12.

Nella scorsa stagione abbiamo appreso della promozione del capitano Tommasi e del suo trasferimento a Roma, ma adesso perchè sarà ritornato a Spoleto?

Sarà interessante sapere anche se con lui ritorneranno sul set anche Nadir Caselli, Emma Reale e Simona Marchini, nei panni rispettivamente della moglie Lia Cecchini, la figlia Martina e la mamma Clara.

Don Matteo 12: tutte le anticipazioni

Oltre al ritorno di Simone Montedoro ci sarà quello già annunciato di Terence Hill. L’attore tornerà a vestire i panni di Don Matteo e a scorrazzare con la sua bici per le vie di Spoleto.

Nella dodicesima stagione della serie televisiva, inoltre, ci saranno ingressi importanti nel cast: Stefano De Martino e Fabio Rovazzi, infatti, saranno protagonisti in una puntata della nuova stagione. In passato è già successo con Belen Rodriguez e l’ex tronista Andrea Damante.

Sarà una dodicesima stagione piena, zeppa di novità. Una stagione da non perdere assolutamente, con tante conferme e soprattutto tantissimi ritorni. I fan di Don Matteo saranno sicuramente ansiosi di conoscere la data della messa in onda della nuova stagione, ma in questo caso non possiamo divulgare notizie ufficiali. Al momento sappiamo solo che le riprese sono iniziate lo scorso maggio a Spoleto.