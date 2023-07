Simone Ferrante è il nuovo fidanzato di Pamela Prati. La foto del bacio che immortala la nuova coppia a passeggio tra le vie di Roma è stata pubblicata da ‘Diva e Donna’. Tra i due ci sono ben 45 anni di differenza ma la soubrette sembra aver trovato l’amore. Scopriamo insieme chi è il giovane con cui Pamela Prati è stata paparazzata.

Chi è Simone Ferrante, nuova fiamma 19enne di Pamela Prati

Simone Ferrante è un modello che sembrerebbe avere 19 anni. Fa parte dell’Elite Modelling Agency Network, una delle più prestigiose agenzie con sedi a Londra, Milano e Parigi e del CMC| CmodelsCrew. Alto 1 metro e 88 cm, porta 45 come numero di scarpe. Moro, occhi verdi, per lavoro ha viaggiato molto tra Ibiza, l’Egitto e la Francia. ‘Diva e Donna’ ha pubblicato un servizio in cui il giovane è in atteggiamenti molti intimi con Pamela Prati. I due infatti sono stati immortalati mentre si abbracciano, baciano e si scambiano sguardi complici tra le strade della Capitale.

La foto del bacio non è sfuggita ai presenti e mostra chiaramente come la soubrette abbia definitivamente archiviato il caso Mark Caltagirone e la storia mai nata con Marco Bellavia conosciuto all’interno del Gf Vip.

Le storie di Pamela Prati

Nei giorni scorsi, in tanti avevano ipotizzato che Pamela Prati avesse un nuovo amore. Infatti la showgirl aveva postato l’8 luglio una foto dove si intravedere un uomo di spalle e sotto la scritta: “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento“. Ora quel lui sembra aver un nome. In un’altra storia ha scritto: “Tu sei il più bel riflesso di quella poca sabbia che ha toccato le tue labbra prima di perdersi in un tramonto”.

Simone Ferrante: profilo instagram

Simone Ferrante ha anche un profilo instagram: il suo account è @simone_ferrantee. Al momento è seguito da circa 14 mila follower, tra cui Pamela Prati, e in alcune storie in evidenza si possono notare alcuni scatti con Soleil ad una festa e Mara Venier al Teatro San Carlo di Napoli.