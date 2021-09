Ballando con le Stelle di Milly Carlucci dovrà fare a meno di un altro pezzo da ’90: si tratta di Simone di Pasquale, ballerino professionista che ha annunciato il suo addio al dance show di successo di Rai1. Per Di Pasquale l’edizione 2021, in partenza ad ottobre, sarà definitivamente l’ultima della sua carriera di insegnante, ma il suo futuro è ancora tutto da decidere.

Simone di Pasquale, cosa farà dopo Ballando con le Stelle?

“Alla mia età non mi sento più a mio agio a esibirmi ballando su un palcoscenico. Ne ho parlato con Milly Carlucci e lei è d’accordo con me”. Con queste parole Simone Di Pasquale ha confermato il suo addio a Ballando con le Stelle. L’indiscrezioni che circolava da diverse settimana è stata confermata dal diretto interessato dalle pagine del settimanale Nuovo Tv. Non solo, l’insegnante di Ballando alla domanda su cosa farà dopo Ballando ha rivelato:

Non so ancora cosa farà in futuro ma l’unico punto fermo è che voglio continuare a lavorare con Milly Carlucci per manifestarle la mia gratitudine. Devo a lei il mio successo.

Il desiderio del ballerino è quello di restare nel team di lavoro di Milly Carlucci, la regina del sabato sera di Raiuno. Del resto dopo 16 edizioni del dance show, Di Pasquale è molto legato alla conduttrice a cui, senza giri di parole, deve tutto il successo e la popolarità.

Simone Di Pasquale sull’addio di Raimondo Todaro: “avrei incontrato Milly Carlucci”

La notizia dell’addio di Simone Di Pasquale arriva come un fulmine a ciel sereno nel gruppo di lavoro di Ballando con le Stelle. Il dance show di Raiuno, infatti, quest’anno dovrà fare a meno anche di Raimondo Todaro, uno dei ballerini più amati del programma. Una questione spinosa di cui si è tanto discusso sui social (e non solo) per via di come sono andate le cose.

Proprio Di Pasquale parlando proprio dell’affair Todaro ha detto: “se fossi stato al suo posto, invece di limitarmi a fare una telefonata a Milly Carlucci, l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa…“. Infine, parlando dei progetti futuri, Di Pasquale non ha nascosto di essere pronto a rivestire i panni di investigatore privato nello show “Il cantante mascherato”: “mi piacerebbe continuare a fare l’investigatore, come ho fatto nella scorsa edizione, perché mi sono divertito davvero tanto a osservare i vari indizi per tentare di scoprire insieme al pubblico l’identità di cantanti misteriosi“.

Chissà che Milly Carlucci non decida di confermarlo nella squadra del talent show che tanto ha divertito grandi e piccini e che al momento sembrerebbe essere stato confermato per una terza edizione.