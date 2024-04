L’intervista di Simona Ventura a Belve è la conferma che crollare si può, ma sopratutto si può rinascere. Proprio come la fenice risorge dalle sue stesse ceneri, Super Simo è riuscita a volare alto oltre le critiche tornando, passo dopo passo, al successo. Nel lungo faccia a faccia con Francesca Fagnani non si è mai risparmiata e, come una guerriera, ha mostrato tutta la sua forza, ma anche la sua fragilità.

Simona Ventura a Belve: “la droga? Volevano far girare la voce”

Che belva si sente? Inizia così l’intervista di Francesca Fagnani a Simona Ventura. La conduttrice di tantissimi programmi di successo si descrive come un “pulcino mannaro”. «Mi sento una nuova belva che è il pulcino mannaro: io sono un pulcino, ma a volte mi trasformo in un lupo mannaro. Mi sento più pulcino, quando esce il mannaro esce veramente» precisa la conduttrice che si sofferma anche sul gossip che per anni è circolato sul suo conto circa l’utilizzo di droghe. La Ventura ha precisato: «è stata fatta girare da persone che volevano farla girare. Volevano far girare la voce, eh?, non la droga. E poi ho anche capito perché…».

Simona risponde alla domanda che belva si sente UN PULCINO MANNARO #belve #SimonaVentura pic.twitter.com/k9yrnYYeSa — Simona Ventura out of context (@simonaooc) April 16, 2024

Simona Ventura e l’aborto a Belve

Non solo, Simona Ventura a Belve ha parlato anche di un momento di grande dolore che ha vissuto quando era giovanissima. La conduttrice, infatti, in giovane età ha deciso di abortire e a distanza di anni ha ammesso: «non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato».

Simona Ventura: il flirt con Adriano Galliani e la pace ritrovata con Mara Venier e Barbara d’Urso

Impossibile non parlare della vita privata con Francesca Fagnani che ha cercato di far chiarezza sulle voci di un presunto flirt tra la Ventura e Adriano Galliani. Un gossip che è impazzato per anni, ma che è sempre stato smentito dalla conduttrice che ha precisato: «era il mio capo a Mediaset. Un giorno in una sala trucco, dove c’era anche la sua ex moglie Daniela, una truccatrice disse: “Sta con quella… Simona Ventura”, sbagliando nome. E da lì si è propagata la bomba».

Simona VAI A QUEL PAESE A TUTTI QUELLI CHE PENSAVANO CHE FOSSI MORTA PROFESSIONALMENTE #belve #SimonaVentura pic.twitter.com/oqLrdXlKrw — Simona Ventura out of context (@simonaooc) April 16, 2024

Una bomba che improvvisamente ha cambiato la sua “vita” a Mediaset: «ero l’ultima dello scaffale, ma dal giorno alla notte..vado a mensa, dieci tavoli che mi chiamavano: “Simona, c’è posto”». E a un certo punto ha perfino smesso di negare il flirt: «Più dicevo no, più era un sì. Quindi alla fine ho lasciato andare, e mi faceva anche piacere». Infine la Ventura ha parlato anche della pace ritrovata con Mara Venier e Barbara D’Urso siglata lo scorso 23 ottobre 2023!