Diretto da Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon, Shrek 2 è il riuscito sequel di Shrek, la saga cinematografica di maggior successo degli ultimi due decenni per quanto riguarda i film d’animazione. Il secondo capitolo del franchise non delude le aspettative e si mantiene agli elevati livelli del primo, grazie ad una sceneggiatura che non prede un colpo e all’idea geniale di parodiare sia le fiabe famose che alcuni kolossal hollywoodiani. Esattamente come il prequel, Shrek 2 tiene incollati allo schermo adulti e bambini in un mare di risate. Vediamo alcune curiosità sul film, che andrà in onda Sabato 27 Maggio in prima serata su Italia Uno (inizio ore 21.20 circa).

Shrek 2: la trama in breve e i doppiatori

Prima di vedere le curiosità su Shrek 2, ripercorriamone brevemente la trama.

La pellicola riprende da dove si era interrotta, ma stavolta il simpatico orco deve superare un bel po’ di guai. All’inizio è felicemente sposato con Fiona e con lei abita nella palude. Quando gli augusti genitori della fanciulla conoscono personalmente Shrek e vedono che è un orco decisamente poco aggraziato, si oppongono al matrimonio e fanno di tutto affinché la coppia si lasci. Il povero Shrek deve vedersela anche con il bel Principe Azzurro intenzionato a sposare Fiona e, come se non bastasse, si mette di mezzo una Fata Madrina che non è proprio buona come accade nelle altre favole…

A rendere più familiari al pubblico i personaggi animati del film, contribuiscono le voci degli attori famosi che li hanno doppiati. Menzioniamo Cameron Diaz, Rupert Everett, Antonio Banderas, Eddie Murphy e Julie Andrews.

Curiosità sul film

Anche Shrek 2, come il prequel, ha ottenuto un successo strepitoso sia presso il pubblico che la critica. Questa divertente favola anticonvenzionale, un mix perfetto di fantasia ed ironia, è capace di suscitare buonumore dopo una giornata storta ed è la scelta ideale se si desidera assistere ad un film che faccia davvero tanto, tanto ridere.

Ecco alcune curiosità: