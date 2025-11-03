Il Gabibbo di Striscia la notizia ha infiammato il gran finale del Lucca Comics & Games 2025, il più grande evento pop d’Occidente dedicato a fumetti, giochi, cinema, serie TV e animazione. Ma stavolta il celebre pupazzone rosso ideato da Antonio Ricci non si è limitato a una semplice apparizione: è stato il vero protagonista della manifestazione, conquistando migliaia di fan tra gag, selfie e un travestimento spettacolare da Goldrake, in omaggio al 50° anniversario del leggendario robot giapponese.

Il Gabibbo festeggia 35 anni tra gag e applausi al Lucca Comics 2025

Accompagnato da Vittoria Ricci, figlia di Antonio e curatrice del museo di Striscia la notizia, il Gabibbo ha portato una ventata di comicità e nostalgia nel cuore di Lucca. L’occasione era speciale: il suo 35° compleanno, festeggiato in grande stile con un bagno di folla che ha richiamato appassionati da tutta Italia.

La giornata si è aperta nelle sale del Real Collegio, dove il Gabibbo ha dato spettacolo insieme a Luca Bergamaschi, storico animatore del tg satirico di Canale 5. Decine di bambini hanno partecipato a un’improvvisata puntata di Striscia la notizia, improvvisandosi conduttori, veline e inviati in un mix di allegria e creatività che ha fatto divertire tutti.

Bagno di folla e travestimento da Goldrake per il “vendicatore rosso”

Fuori dal Real Collegio, la festa è esplosa. Il Gabibbo ha voluto incontrare tutti i visitatori del Lucca Comics & Games, scattando foto, stringendo mani e regalando sorrisi. Ma il momento più atteso è arrivato nel pomeriggio: il gran finale.

Per celebrare il 50° anniversario di Goldrake, il pupazzone rosso di Striscia la notizia ha deciso di trasformarsi in un eroe intergalattico. Armatura indossata, elmo e alabarda spaziale alla mano, il “vendicatore rosso” ha stupito i fan con un cosplay spettacolare, conquistando anche Kengo Kurimoto, celebre disegnatore giapponese presente alla manifestazione.

Duelli, musica e incontri con star del web e dello sport

Come da tradizione, non sono mancati i fuori programma. Il Gabibbo ha improvvisato un mini-concerto con un gruppo di mariachi messicani, cantando alcune storiche sigle di Striscia la notizia. Poi ha accettato un duello con la spada laser, preso lezioni di pallavolo dal campione del mondo Andrea Lucchetta e posato per selfie insieme a SpongeBob e Patrick. Tra una gag e una battuta, c’è stato anche il tempo per un incontro con Yotobi, star del web e grande appassionato di cultura pop.

Vittoria Ricci: “Il Gabibbo continua a trasmettere allegria e positività”

«La partecipazione al Lucca Comics – ha dichiarato Vittoria Ricci – è stata un’esperienza straordinaria. Il contatto diretto con migliaia di persone appassionate di Striscia la notizia e del suo inconfondibile protagonista rosso ha regalato momenti indimenticabili. Dopo 35 anni, vedere l’entusiasmo dei più piccoli è la prova che il nostro Gabibbo continua a trasmettere allegria, ironia e positività, lasciando un segno indelebile nel cuore del pubblico».