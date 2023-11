Shooter è un action movie convulso e un po’ caotico diretto da Antoine Fuqua nel 2007 e con Mark Wahlberg nel ruolo del protagonista. Il film non è eccezionale, ma è movimentato quel tanto che basta ad interessare lo spettatore amante del genere (e non solo). Va in onda nella prima serata di Martedì 14 Novembre su Italia Uno: di seguito la trama, il cast e le curiosità principali da conoscere.

Shooter: la trama in breve e il cast

Bob Lee Swagger, un ex tiratore scelto dei marines a riposo dopo una missione finita male, viene contattato dalla Cia per un assolvere ad un compito molto delicato ed importante. L’uomo dovrà proteggere il Presidente degli Stati Uniti in occasione della visita dell’ambasciatore dell’Etiopia. Lui accetta, ma non ci mette tanto a capire di essere stato incastrato. Accusato di omicidio, ferito e braccato, medita vendetta.

Per quanto riguarda il cast, oltre al già menzionato Mark Wahlberg nella parte principale, troviamo anche Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas e Rhona Mitra.

Le principali curiosità sul film

Shooter è una pellicola di genere azione con venature thriller diretta da Antoine Fuqua nel 2007. Queste sono le curiosità principali da sapere sul suo conto: