Mentre l’occhio pubblico attivo via social si divide a metà sul suo conto, Shaila Gatta finisce in lacrime al Grande fratello 2024, pensando di non essere pronta per il grande amore. Il momento di commozione si registra nell’attesa della puntata di lunedì 7 ottobre 2024, in una confidenza tra le mura della Casa, dove l’ex velina di Striscia, destando preoccupazione nei fan, sembra dirsi incerta di volere al suo fianco e in amore Javier Martinez, consapevole che il passato – tra le lovestory vissute in negativo – l’abbia segnata nel profondo.

Grande fratello 2024, Shaila Gatta esplode in un pianto di sfogo

Shaila Gatta si lascia andare alle lacrime di sfogo, in balia della crisi verso un possibile preannunciato “dietrofront”. Alla sesta puntata di Grande fratello lei si diceva attratta da Javier, rifilando un due di picche al primo corteggiatore conosciuto nel gioco, Lorenzo Spolverato. Ma ecco che l’idea di fare coppia fissa con il prescelto Martinez, crolla come un castello di sabbia alle prime intemperie per il dispiacere dei fan più romantici: “Non sono pronta a stare con una persona”, fa sapere la ballerina. E del tutto vano é poi il sostegno di Pamela, Ilaria e Helena che abbracciano la coinquilina velina mora dei record.

Ilaria tiene a parlare ad una Shaila in difficoltà con calma, in camera da letto: “Sei una donna libera, ma ti sento irrequieta dentro, è come se ti mancasse sempre la terra sotto ai piedi”. Per lei Shaila non riuscirebbe a godere a pieno il momento, come vorrebbe la filosofia del carpe diem: “Non riesci a stare in pace”.

Il timore di Shaila Gatta al Grande Fratello 2024

Dal suo canto, la Gatta teme di mettere in difficoltà Javier Martinez anche nel chiedergli conferme continue, sul loro rapporto appena avviato di conoscenza intima: “Non è colpa sua, è il suo tempo e io non posso pretendere”. Per gli atteggiamenti ad oggi assunti verso lo sportivo la ragazza farebbe mea culpa rivedendo il fantasma dei suoi ex nel suo essere per certi versi intenta a cambiare le situazioni secondo il proprio volere: “È come se io avessi un problema, mi sto mettendo io in discussione, magari sono troppo”.

Cosi la ragazza da sfogo alla sua fragilità umana scoppiando in lacrime e accanto a lei accorrono in suo soccorso anche Helena e Pamela. Le amiche l’abbracciano e la Gatta soffre però la dura crisi al Grande Fratello 2024, destando nei fan il timore che sia imminente la sua minaccia di ritiro dal gioco: “Non mi fa stare bene questa cosa, ci sto male, è possibile che mi succede sempre questa cosa? Che problema ho?”.

Javier Martinez e Shaila Gatta, è l’inizio della fine?

“Il problema non sei tu, la personalità alle volte inquieta gli uomini” afferma Pamela, estraniando Javier dal discorso. Insomma, a detta dell’amica Shaila temerebbe di soffrire in amore con Javier Martinez, per divergenze anche caratteriali inconciliabili, tanto da allontanarlo e allontanarsi da lui.

“Non ti devi snaturare mai, per niente al mondo. Nessun essere umano deve cambiare per qualcun altro” é il consiglio al femminile che le giunge al Grande Fratello, ma la ballerina non si perdonerebbe mai di far sentire Javier Martinez come inadeguato: “Mi dispiacerebbe, se anche per un secondo, io l’abbia fatto sentire inadeguato. Mi dispiace” confida tra Shaila tra un singhiozzo e l’altro.