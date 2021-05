E’ giunto il momento dell’addio a Striscia la notizia per le veline più longeve nella storia della tv made in Italy, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Il tutto è emerso nella nuova intervista ai microfoni di Verissimo che le due veline in carica del tg satirico di Antonio Ricci hanno concesso a Silvia Toffanin, in cui le dirette interessate non hanno risparmiato delle dichiarazioni nostalgiche sul percorso condiviso fianco al fianco in tv, sui progetti in vista del futuro e le rispettive famiglie.

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva lasciano Striscia la notizia

La nuova intervista concessa a Verissimo per Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva rappresenta la dichiarazione d’addio al tg satirico che le ha rese famose, ovvero Striscia la notizia. La loro ultima puntata, che in tv le vedrà vestire i panni succinti di veline, andrà in onda il 12 giugno 2021 su Canale 5 e nell’attesa dell’appuntamento tv d’epilogo le due veline più longeve nella storia della tv, con all’attivo all’incirca 900 puntate registrate insieme, hanno rilasciato un’intervista a due nel salottino di Silvia Toffanin.

“Per quanto uno sia in gamba, non ci saremmo mai aspettate questi traguardi”, esordisce Shaila Gatta nell’intervista, a cui poi fa eco Mikaela Neaze Silva: “C’è ansia, perché a Striscia siamo sempre state protette e come delle spugne cercavamo di attingere il meglio e ora diventiamo indipendenti”. Col senno di poi entrambe le veline sentono di essere più mature rispetto al giorno che le vide debuttare sui banconi di Striscia come nuove veline, nel lontano 2017.

4 anni di lavoro sui banconi del tg satirico di Canale 5 sono volati via inesorabili e anche durante i giorni più duri segnati dalla pandemia di Coronavirus la grande macchina di Striscia la notizia non si è fermata e con essa la velina mora e la velina bionda. In studio, a Verissimo, le due veline si dichiarano entrambe molto legate alle loro rispettive famiglie, per poi palesarsi diverse tra loro una volta incalzate sui progetti maturati per il futuro dalla Toffanin. Se Mikaela svela infatti di sognare il cinema, la tv e la moda, per scaramanzia Shaila preferisce non svelarsi molto, sui sogni tenuti nel cassetto. E le emozioni per le due veline non sono finite.

Il videomessaggio per le veline

Nel bel mezzo della puntata, arriva il videomessaggio della coreografa di Striscia la notizia, per le due veline. “Ricordo ancora la prima volta che vi vidi al casting. In questi 4 anni avete studiato e faticato, avete onorato il vostro talento. Non vi siete mai tirate indietro. Avete ballato sott’acqua, mi avete seguito anche in altre dimensioni, rompete gli schemi e rischiate. Coltivate la passione che avete dentro. Vi auguro di continuare a ballare sul bancone del mondo”, è il messaggio che ha rilasciato la coreografa Manuela Bertolo.

Chissà, quindi, se torneranno in tv Shaila e Mikaela.