Tra i protagonisti di Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono in balia di una dura crisi d’amore, che minaccia il futuro della coppia. Ma é tempo di un confronto decisivo sulla turbolenta lovestory: il modello fa una promessa, in risposta all’ultimatum dell’ex Amici-ballerina.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in crisi: scoppia la coppia, al Grande Fratello?

In vista della nuova puntata di Grande Fratello, prevista sulle reti Mediaset il 3 febbraio 2025, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato catalizzano ancora una volta l’attenzione dei fan e non solo, tra i telespettatori. Questo, in un confronto intimista dopo l’allontanamento avutosi tra loro nell’ultimo periodo, che ha visto la coppia vivere un momento di forte crisi d’amore.

Dal suo canto, al confronto tra le parti la ballerina chiarisce a Lorenzo di aver voluto allontanarsi da lui per concedersi del tempo e riflettere sulle loro vite e il loro percorso di vita e gioco intrapreso al GF:

“Ho avuto un momento di riflessione in cui avevo bisogno di stare da sola per comprendere delle cose, non ti ho reso partecipe subito perché proprio in virtù del fatto che dovevo capire e avevo bisogno di riflettere su delle cose”.

Shaila sente il peso della mancanza di un compagno nella sua routine, come a dire che Lorenzo non riesca a farla sentire in coppia né a coprire il ruolo della seconda metà della mela delle sue giornate. La Gatta sente un senso di solitudine, anche se formalmente è in coppia fissa con Lorenzo Spolverato:

“Mi manca il mio compagno – lamenta tra i motivi alla base della crisi con il modello, l’ex Amici. Tu mi manchi, perché è vero che non bisogna stare tutto il giorno insieme, anzi, è bello il fatto che ognuno condivida il proprio tempo con chi vuole. Ci sono gli amici, un po’ ci siamo noi, un po’ si parla della casa in generale. Però mi manca essere quel rifugio che io e te siamo. Mi mancano Lorenzo e Shaila, di come eravamo io e te”.

Dal suo canto, Lorenzo sostiene che alla base della crisi di coppia con Shaila ci siano delle incomprensioni tra i due. Il modello non si sentirebbe in sintonia con la ballerina e per l’incompatibilità caratteriale e le loro diverse forma mentis Spolverato rivendica la libertà di ritagliarsi i suoi spazi, senza la necessità di avere sempre e solo al suo fianco, la Gatta:

“Io penso che tu abbia fatto un’analisi perfetta e dettagliata secondo il tuo punto di vista, che io accetto. Condivido in parte però, perché nel momento in cui tu hai fatto un’analisi ben mirata su quello che io provo e il mio percorso, ti sei dimenticata di te. Io ti dico non è un addossarti le colpe, però un metterci del tuo. Perché non lo hai fatto adesso? Perché nel momento in cui ho finito anche solo di parlare con Lele, prima di Tommy, rimango qui, vengo sul tapis roulant e tu non mi accetti? Non eri tu, Shaila. Io vedo oltre quello che tu mi fai vedere. Lì non eri tu. Eri appesantita, disturbata, infastidita”.

Secondo il punto di vista del modello, lui e Shaila sarebbero sullo stesso livello e con l’esigenza per entrambi di essere l’uno al fianco dell’altra, soprattutto nel momento del bisogno tra le dinamiche di gioco, in quanto coppia:

“Io sono qua ad ascoltarti e a trovare una situazione. Io ne ho una e parlo”, sussurra Lorenzo a Shaila, nel tentativo di ricucire il loro rapporto naufragato. La Gatta sostiene che il compagno non la ricambi, fino in fondo, dello stesso sentimento e in termini di supporto nel loro quotidiano di coppia:

“Non è che voglio stare tutto il giorno h24… è normale che abbiamo ognuno i propri momenti con gli altri. Io ne faccio tante di cose per te. Non mi sento di non fare cose per te. Io ti do tanto proprio perché sono protratta più su di te che su di me. In te lo riscontro di meno”.

Il sogno d’amore di Shaila Gatta

Che i motivi alla base della crisi d’amore possano portare la coppia alla rottura definitiva, prima delle semifinali e la finale di Grande Fratello? La domanda sorge spontanea, ma Lorenzo intende salvare la storia d’amore con la promessa a Shaila Gatta, di impegnarsi a darle di più, a sostenerla con la sua presenza, proprio come lei si aspetterebbe.

Il sogno dell’ex Amici sarebbe la costruzione di un amore solido con il modello, per un futuro di coppia felice anche nel dopo reality, che superi i detrattori, le difficoltà, la durata e lo spazio di Grande Fratello:

“Solo perché è un peccato perdersi. Non voglio arrivare al punto di dire ‘boh finiamo’. –é il volere della Gatta, nell’ultimatum all’amato Lorenzo-. Vorrei tirare fuori la parte migliore di me anche stando con te. Questa è una mia responsabilità, è ovvio che poi in più nella coppia c’è pesantezza, ci sono delle cose che mancano, non c’è tempo per stare insieme, non si coltiva, poi alla fine di me che rimane? Poco e niente, perché è normale che incide sull’umore”.