Shaila Gatta non si sente più attratta da Javier Martinez così come neanche da Lorenzo Spolverato e a renderlo noto é lei stessa, al Grande Fratello. In attesa dell’ottava puntata del reality show la Gatta registra, però, un riavvicinamento con il primo corteggiatore che nel loft di Cinecittà le ha più volte mostrato di nutrire dell’interesse verso la sua persona. E non solo di sentirsi fisicamente attratto da lei. Arriva, così, il momento del confronto per la coppia di gieffini vip.

Shaila Gatta a cuore aperto: la confessione al Grande Fratello

In una confidenza registrata senza filtri, en plein air, nel giardino di Grande Fratello, Shaila Gatta svela di non essere più intenzionata a portare avanti le frequentazioni ad oggi avute con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Entrambi i due corteggiatori, suoi coinquilini nel gioco sulla convivenza, non rispecchiano i canoni del suo ideale di uomo. E a deludere le sue aspettative sarebbe in particolare Lorenzo.

“Il carattere di un uomo é importante”, spiega Shaila alla confidente Maria Vittoria Minghetti, bocciando per le peculiarità caratteriali, Spolverato-, e se capisce di piacere a una donna, un uomo si mette in moto. Lui non lo fa con me e per questo non mi piace più”, aggiunge la Gatta.

Divergenze caratteriali sono la causa della fine di un amore sul nascere, per Shaila e Lorenzo?

Per Shaila Gatta Lorenzo Spolverato si direbbe un ragazzo esteticamente desiderabile, eppure non riuscirebbe però a conquistarla nel rapporto per attrazione mentale, anche a causa di divergenze caratteriali inconciliabili tra i due gieffini.

“É il carattere che fa una persona bella, non la sua faccia – infierisce non a caso Shaila, ai danni di Lorenzo, che non potrebbe proprio dirsi il maschio alpha come appariva all’esordio della frequentazione tra i due, agli occhi dell’ex Amici-. Non ha avuto carattere con me. “Hai fatto la tua scelta” mi dice lui (Lorenzo allude alla vicinanza della Gatta a Javier Martinez nel rimprovero alla gieffina, NDR)… ha tutto lui da solo, apre e chiude da solo storie che non esistono”.

Arriva il confronto tra i conoscenti intimi di Grande fratello

Per Shaila, quindi, Lorenzo non reggerebbe il confronto in quanto a charme con Luca Calvani, che invece attira l’attenzione della ballerina per la manifesta maturità di uomo per il suo vissuto. Ma non manca il confronto tra gli ormai ex conoscenti intimi, che è ora motivo di discussione accesa a mezzo social, tra i fan dei gieffini diritti interessati in primis.

Per l’occasione, ritrovatisi in giardino Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno modo e tempo di confrontarsi rispetto alle dichiarazioni non proprio edificanti che sul conto del primo corteggiatore, lei ha rilasciato nella Casa. Ma non solo. “Ti vedo evasivo, non cerchi un confronto” -.Lamenta la ballerina ad un silenzioso Lorenzo, che poi replica alla velina dei record di Striscia la notizia, contestandole critiche alla sua persona ricevute-: “Il tuo carattere non mi piace”.

La ballerina ribatte ammettendo che vorrebbe poter provare a ricredersi su Lorenzo, non escludendo la possibilità di una ripresa dei contatti tra loro nella Casa. Il gieffino d’altro canto, intanto, sembra volersi tenere a distanza debita da lei. Il motivo alla base del distacco? Agli occhi di lui la ballerina risulterebbe ambigua e il suo sedicente interesse per la loro conoscenza non si direbbe essere veritiero.

Intanto, la prima sentenza sul confronto, arriva dai fan del duo di concorrenti che si esprimono in massa, tra i messaggi pubblicati sulla pagina Instagram di Grande fratello: il sentiment predominante del web esprime la speranza generale che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si ufficializzino presto come una coppia unita dall’amore in TV. Chissà, quindi, quale destino riserverà loro il gioco della Casa più spiata d’Italia.