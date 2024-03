Quali sono le novità più interessanti che le principali piattaforme streaming propongono nel mese di Marzo? Le più intriganti ed attese riguardano le serie tv, la cui scelta diventa sempre più ampia per ciò che concerne temi e generi trattati. Insomma, per fidelizzare sempre di più il pubblico, la tv a pagamento cerca di offrire programmi in grado di accontentare i gusti e le preferenze di tutti. Se la vostra passione sono le serie tv, a Marzo avrete l’imbarazzo della scelta: ecco le novità sulle piattaforme più gettonate.

Marzo 2024: novità serie tv su Prime Video

Cominciamo dalle novità di Prime Video, ovvero:

Antonia, che ha debuttato il 4 Marzo. In tutto sono 6 episodi. La protagonista è la trentenne Antonia, in piena crisi esistenziale. Nulla va per il verso giusto, né l’amore né il lavoro. A complicare la situazione ci si mette anche la salute, in quanto la giovane donna scopre di soffrire di endometriosi, una patologia di cui si parla solo da qualche anno e che troppo a lungo è stata sottovalutata. La serie ha il merito di trattare un argomento finora taciuto. Attori principali sono Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea

The Baxters, tratta dall’omonima saga letteraria di Karen Kingsbury. Le vicende narrate vertono tutte intorno alla famiglia di Elizabeth e John Baxter e, principalmente, si concentrano sulla loro figlia Kari, in piena crisi matrimoniale e indecisa su quale strada prendere per andare avanti. Il primo appuntamento è fissato per il 28 Marzo

LOL Talent Show – Chi fa ridere è dentro, che inizia il 7 Marzo. Il conduttore Mago Forest e i giurati Katia Follesa, Pintus e Elio, sceglieranno il comico che parteciperà alla quarta stagione di LOL – Chi ride è fuori.

Le novità di Disney+

Cosa c’è di nuovo a Marzo sul canale streaming preferito dai giovanissimi? Ecco cosa non potete perdervi:

Morte e altri dettagli, a partire del 5 Marzo. Una sorta di crime in cui una donna viene ingiustamente accusata di omicidio quando si trova a bordo di una nave. Per tentare di uscire dalla situazione, è costretta a collaborare con Rufus Cotesworth, che lei detesta, ma che ha fama di essere il detective più bravo di tutti

Nell. Rinnegata, dove una donna resta coinvolta in un assassinio e finisce per divenire una delle criminali più celebri dell’800. Poi viene contattata da uno spirito magico e la sua vita prende una piega diversa. A partire dal 29 Marzo.

Cosa c’è su Netflix

Passiamo adesso in rassegna le novità previste su Netflix:

Supersex, una delle serie più attese del 2024. Perché? E’ presto detto: il protagonista è Rocco Siffredi, impersonato dall’attore Alessandro Borghi. Comincia il 6 Marzo e racconta la vita del pornodivo più famoso del mondo dall’infanzia al grande successo. Nel cast c’è anche Jasmine Trinca, che veste i panni di un personaggio di fantasia

The Gentlemen, dal 7 Marzo. Il protagonista è Theo James, che eredita dal padre alcuni terreni per poi scoprire che essi erano adibiti alla coltivazione della cannabis. L’uomo entra così in contatto con il mondo della criminalità, cerca di liberarsi da quella inaspettata e pericolosa situazione, ma poi qualcosa cambia.

Sky e NOW Tv: le novità di Marzo

Concludiamo con le novità che sarà possibile vedere su Sky e NOW TV, ovvero:

The Regime, una delle più attese serie tv di quest’anno. Ha debuttato il 4 Marzo su Sky Atlantic e in streaming solo su Now Tv. Forte di un cast stellare, ha per protagonista l’indimenticabile Rose di Titanic Kate Winslet che stavolta, invece, impersona la dispotica cancelliera di un fittizio Paese europeo. Niente sembra andare per il verso giusto, ma poi il soldato Herbert Zuback, il bravissimo Matthias Shoenaerts, diventa la sua guardia del corpo e tutto prende una piega diversa

Call my agent – Italia, ispirata alla francese Dix pour cent e giunta alla sua seconda stagione. Ritroviamo gli agenti dell’agenzia di spettacolo CMA alle prese con alcuni problemi ma sempre disponibili a seguire i propri artisti ogni volta che occorre.