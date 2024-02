Torna oggi la Serie A con le partite della 25esima giornata della stagione 2023/2024. Si parte venerdì con due anticipi per concludere domenica 18 febbraio 2024. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie A, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmesse.

Serie A oggi, le partite in programma per la 25esima giornata 2023-2024

Tutto pronto per la 25esima giornata di Serie A che vede il match tra la prima e ultima in classifica: Inter-Salernitana. Interessante anche il derby tra il Monza e il Milan mentre la Juventus è impegnata in trasferta a Verona. Sfida per un posto in Champions tra Lazio e Bologna.

Venerdì 16 febbraio

Ore 19. Torino-Lecce . Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Giustiniani-Schwoch

. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Giustiniani-Schwoch Ore 21. Inter-Salernitana. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Pardo-Parolo e su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K – e in streaming su NOW.

Sabato 17 febbraio

Ore 15.00. Napoli-Genoa . Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Mancini-Pasqual

. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Mancini-Pasqual Ore 18. Verona-Juventus . Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Borghi-Stramaccioni

. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Borghi-Stramaccioni Ore 20.45. Atalanta-Sassuolo. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Santi-Budel. Su Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Domenica 18 febbraio

Ore 12.30. Lazio-Bologna . Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Buscaglia-Bazzani. E su Sky: diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Buscaglia-Bazzani. E su Sky: diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Ore 15.00. Empoli-Fiorentina . Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Iori

. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Iori Ore 15.00. Udinese-Cagliari . Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Mastroianni

. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Mastroianni Ore 18.00. Frosinone-Roma . Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Testoni-Budel

. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Testoni-Budel Ore 20.45. Monza-Milan. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Pardo-Gobbi

La classifica di Serie A dopo 24 giornate

Dopo 24 giornate, in testa alla classifica della Serie A c’è sempre l’Inter, con una gara in meno, che consolida il suo primato a 60 punti. Secondo posto per la Juventus che dopi la sconfitta con l’Udinese perde terreno. Il Milan è a 52 punti, più distaccate ci sono l’Atalanta e la Roma a 35 che recupera posti grazie al nuovo allenatore De Rossi. Il Napoli arranca e spera ancora in Kvara.