Torna oggi la Serie A con le partite della 22esima giornata della stagione 2023/2024. Si parte venerdì per concludere lunedì 29 gennaio 2024. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie A, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmesse.

Serie A oggi, le partite in programma per la 22esima giornata 2023-2024

Tutto pronto per la 22esima giornata di Serie A che vede impegnate tutte le squadre. Grande attesa per Fiorentina-Inter dato l’impegno impegnativo dei nerazzurri che giocano dopo la Juventus. Big match anche quello tra Lazio e Napoli. La Salernitana, ultima in classifica, se la dovrà vedere con la Roma.

Venerdì 26 gennaio

Ore 20.45. Cagliari-Torino. Telecronaca Dazn: Farina-Bazzani. Su Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Sabato 27 gennaio

Ore 15. Atalanta-Udinese . Telecronaca Dazn: Testoni-Gobbi

. Telecronaca Dazn: Testoni-Gobbi Ore 18. Juventus-Empoli . Telecronaca Dazn: Borghi-Ambrosini

. Telecronaca Dazn: Borghi-Ambrosini Ore 20.45. Milan-Bologna. Telecronaca Dazn: Mastroianni-Giaccherini. Su Sky, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Domenica 28 gennaio

Ore 12.30. Genoa-Lecce . Telecronaca Dazn: Santi-Pasqual. Su Sky, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

. Telecronaca Dazn: Santi-Pasqual. Su Sky, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Ore 15. Monza-Sassuolo . Telecronaca Dazn: Iori

. Telecronaca Dazn: Iori Ore 15. Verona-Frosinone . Telecronaca Dazn: Mancini

. Telecronaca Dazn: Mancini Ore 18. Lazio-Napoli . Telecronaca Dazn: Buscaglia-Stramaccioni

. Telecronaca Dazn: Buscaglia-Stramaccioni Ore 20.45. Fiorentina-Inter. Telecronaca Dazn: Pardo-Parolo

Lunedì 29 gennaio

Ore 20.45. Salernitana-Roma, Telecronaca Dazn: Giustiniani-Budel

La classifica di Serie A dopo 21 giornate

Dopo 21 giornate, in testa alla classifica della Serie A c’è la Juventus, con una gara in più. Dietro l’Inter a 51 punti. Il Milan è a 45 punti, più distaccate ci sono la Fiorentina a 34 e Atalanta e Lazio a 33. Vince l’Empoli e sale in basso alla classifica.