Torna oggi la Serie A con le partite della 16esima giornata della stagione 2023/2024. Si parte venerdì 15 dicembre per concludere lunedì 18 dicembre con il posticipo serale. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie A, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmesse.

Serie A oggi, le partite in programma per la 16esima giornata 2023-2024

Tutto pronto per la 16esima giornata di Serie A dopo gli impegni europei delle italiane che hanno visto passare agli ottavi di Champions Inter, Napoli e Lazio. Va in Europa League invece il Milan. Il big match di questo turno è rappresentato da Lazio-Inter con i nerazzurri che provano il primo posto. Sfida di alta classifica quella tra Bologna e Roma. Più facili sulla carta gli impegni del Napoli contro il Cagliari (ex squadra di Mazzarri) e della Juve contro il Genoa. Gara nel ricordo di Berlusconi sarà Milan-Monza.

Venerdì 15 DICEMBRE

ORE 20.45: Genoa-Juventus (trasmessa su Dazn, telecronisti Borghi-Ambrosini)

Sabato 16 DICEMBRE

Ore 15: Lecce-Frosinone (Dazn, telecronista Mastroianni-Gobbi)

Ore 18: Napoli-Cagliari (Dazn, telecronista Pardo-Marcolin)

Pre 20.45: Torino-Empoli (Dazn, telecronista Santi-Schwoch e Sky, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW)

Domenica 17 DICEMBRE

Ore 12.30: Milan-Monza (Dazn, telecronista Mancini-Parolo e Sky, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW)

Ore 15: Fiorentina-Verona (Dazn, telecronista Buscaglia)

Ore 15: Udinese-Sassuolo (Dazn, telecronista Zanon)

Ore 18: Bologna-Roma (Dazn, telecronista Testoni-Pasqual)

Ore 20.45: Lazio-Inter (Dazn, telecronista Pardo-Stramaccioni)

Lunedì 18 DICEMBRE

Ore 20.45: Atalanta-Salernitana (Dazn, telecronista Giustiniani-Budel e Sky, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW)

La classifica di Serie A dopo 15 giornate

Dopo 15 giornate, in testa alla classifica della Serie A c’è sempre l’Inter con 38 punti, tallonata dalla Juventus a -2 che ha battuto il Napoli. Stop per il Milan che rimane a 29 punti mentre perde ancora terreno la squadra di Mazzarri superata dalla Roma e dal Bologna. Fanalino di coda la Salernitana con appena 8 punti che non riesce più a vincere e con il presidente Iervolino che ha annunciato una rivoluzione a gennaio.