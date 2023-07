Mancano poche settimane al fischio di inizio del nuovo campionato di Serie A 2023-2024. Ecco il calendario completo delle prime quattro partite con tutte le partite, orari e canale di messa in onda.

Serie A Tim: ad agosto al via il campionato 2023-2024

Dopo la vittoria dello scudetto del Napoli, la Serie A è pronta a tornare in campo. La data di inizio è fissata per il 19 agosto 2023 con la prima giornata di campionato in programma fino al 21 agosto. Intanto tutti i club di Serie A sono impegnati nella fase del mercato estivo. Il calciomercato è da sempre uno dei momenti più importanti che precede l’inizio di un nuovo campionato, visto questo mercato consente alle squadre di Serie A di rinforzarsi con trattative in entrata e in uscita per muovere giocatori e lavorare sugli obiettivi concordati con gli allenatori.

In attesa di scoprire tutte le novità del calciomercato 2023, sono stati comunicate le prime quattro giornate di campionato di Serie A.

Serie A 2023-2024, calendario della prime giornate

Le partite della prima giornata di campionato di Serie A in programma 19-20-21 agosto:

Frosinone-Napoli: sabato 19 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Empoli-Hellas Verona: sabato 19 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Inter-Monza: sabato 19 agosto (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Genoa-Fiorentina: sabato 19 agosto (ore 20.45 – DAZN)

Roma-Salernitana: domenica 20 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Sassuolo-Atalanta: domenica 20 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Lecce-Lazio: domenica 20 agosto (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Udinese-Juventus: domenica 20 agosto (ore 20.45 – DAZN)

Torino-Cagliari: lunedì 21 agosto (ore 18.30 – DAZN/Sky)

Bologna-Milan: lunedì 21 agosto (ore 20.45 – DAZN)

Il calendario della seconda giornata di Serie A in programma 26, 27 e 28 agosto 2023

Frosinone-Atalanta: sabato 26 agosto (ore 18.30 – DAZN/Sky)

Monza-Empoli: sabato 26 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Milan-Torino: sabato 26 agosto (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Hellas Verona-Roma: sabato 26 agosto (ore 20.45 – DAZN)

Fiorentina-Lecce: domenica 27 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Juventus-Bologna: domenica 27 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Lazio-Genoa: domenica 27 agosto (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Napoli-Sassuolo: domenica 27 agosto (ore 20.45 – DAZN)

Salernitana-Udinese: lunedì 28 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Cagliari-Inter: lunedì 28 agosto (ore 20.45 – DAZN)

Tutte le partite della terza giornata di Serie A in programma il 1,2 e 3 settembre 2023:

Sassuolo-Hellas Verona: venerdì 1 settembre (ore 18.30 – DAZN)

Roma-Milan: venerdì 1 settembre (ore 20.45 – DAZN)

Bologna-Cagliari: sabato 2 settembre (ore 18.30 – DAZN/Sky)

Udinese-Frosinone: sabato 2 settembre (ore 18.30 – DAZN)

Atalanta-Monza: sabato 2 settembre (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Napoli-Lazio: sabato 2 settembre (ore 20.45 – DAZN)

Inter-Fiorentina: domenica 3 settembre (ore 18.30 – DAZN)

Torino-Genoa: domenica 3 settembre (ore 18.30 – DAZN)

Empoli-Juventus: domenica 3 settembre (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Lecce-Salernitana: domenica 3 settembre (ore 20.45 – DAZN).

Calendario quarta giornata di Serie A in programma il 16, 17 e 18 settembre 2023:

Juventus-Lazio: sabato 16 settembre (ore 15 – DAZN)

Inter-Milan: sabato 16 settembre (ore 18 – DAZN)

Genoa-Napoli: sabato 16 settembre (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Cagliari-Udinese: domenica 17 settembre (ore 12.30 – DAZN/Sky)

Frosinone-Sassuolo: domenica 17 settembre (ore 15 – DAZN)

Monza-Lecce: domenica 17 settembre (ore 15 – DAZN)

Fiorentina-Atalanta: domenica 17 settembre (ore 18 – DAZN)

Roma-Empoli: domenica 17 settembre (ore 20.45 – DAZN)

Salernitana-Torino: lunedì 18 settembre (ore 18.30 – DAZN)

Hellas Verona-Bologna: lunedì 18 settembre (ore 20.45 – DAZN/Sky).

Dove vedere in tv le partite di campionato di Serie A 2023-2024?

Per seguire il campionato di Serie A 2023-2024 in partenza dal 19 agosto 2023 ci sono due possibilità. La prima è tramite un abbonamento a DAZN, la piattaforma streaming a pagamento di eventi sportivi trasmessi in diretta e in differita. Sono disponibili tre tipologie differenti di abbonamento: DAZN START, DAZN STANDARD e DAZN Plus.

Per tutti gli appassionati di calcio è possibile vedere le partite del campionato di Serie A anche tramite Sky e NOW. Sulle piattaforme streaming e a pagamento è possibile seguire ogni giornata 3 partite di Campionato.