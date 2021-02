Serie A 2020 2021, il Campionato torna in campo con la 23° giornata. Questa settimana il turno di campionato si suddivide in quattro giornate in programma da venerdì 19 a lunedì 22 febbraio 2021. Scopriamo tutte le anticipazioni, il calendario delle partite in onda in tv sulle reti Sky e Dazn.

Prossime partite Serie A, 23° giornata di Campionato su Sky e Dazn

Si accendono i riflettori sulla 23° giornata di Campionato di Serie A 2020 2021. Un weekend di sfide e partite da non perdere con gli occhi puntati sul derby di Milano che vedrà scontrarsi Milan-Inter domenica 21 febbraio 2021 allo Stadio San Siro. La giornata di campionato si apre venerdì 19 febbraio con il match Fiorentina-Spezia in onda dalle ore 18.30 su Sky, mentre alle ore 20.45 in campo Cagliari-Torino.

Sabato 20 febbraio 2021, invece, si parte alle ore 15.00 con Lazio-Sampdoria. A seguire alle ore 18.00 Genoa-Verona e in serata alle 20.45 Sassuolo-Bologna. Domenica, invece, altri quattro match con gli occhi puntati sul derby Milan-Inter fondamentale per la vetta della classifica. L’Inter di Antonio Conte a caccia di 3 punti importanti per distaccarsi dal Milan di Stefano Pioli. Infine lunedì 22 febbraio 2021 l’ultima partita della 23ima giornata di campionato con la sfida Juventus-Crotone.

Prossimo turno Serie A calendario 23° giornata in tv: le partite su Sky e Dazn

Ecco il programma completo della 23ima giornata di Campionato di Serie A:

Venerdì 19 febbraio 2021

ore 18.30 – Fiorentina-Spezia IN DIRETTA SU SKY

ore 20.45 – Cagliari-Torino IN DIRETTA SU SKY

Sabato 20 febbraio 2021



15:00 – Lazio-Sampdoria IN DIRETTA SU SKY

ore 18.00 – Genoa-Verona IN DIRETTA SU SKY

20.45 – Sassuolo-Bologna IN DIRETTA SU DAZN

Domenica 21 febbraio 2021

12.30 – Parma-Udinese IN DIRETTA SU DAZN

ore 15.00 – Milan-Inter IN DIRETTA SU DAZN

18.00 – Atalanta-Napoli IN DIRETTA SU SKY

ore 20.45 – Benevento-Roma IN DIRETTA SU SKY

Lunedì 22 febbraio 2021

ore 20.45 – Juventus-Crotone IN DIRETTA SU SKY

Classifica Serie A Tim 2020-2021

Ecco la classifica completa di Serie A 2020-2021 dopo la 22ima giornata di campionato:

Inter 50

Milan 49

Roma 43

Juventus 42

Lazio 40

Napoli 37

Atalanta 37

Sassuolo 31

Verona 30

Sampdoria 27

Udinese 24

Genoa 24

Bologna 22

Benevento 23

Fiorentina 22

Spezia 21

Torino 16

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12