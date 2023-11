Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, con la qualificazione ai prossimi Europei, torna oggi la Serie A con le partite della 13esima giornata della stagione 2023/2024. Si parte sabato 25 novembre con l’anticipo Salernitana-Lazio per concludere lunedì 27 novembre con il posticipo Bologna-Torino. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie A, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmettesse.

Serie A oggi, le partite in programma per la 13esima giornata 2023-2024

Tutto pronto per la 13esima giornata di Serie A che vedrà diverse iniziative e campagne contro la violenza sulle donne (tutti i giocatori e gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso). Il bit match di questo turno è rappresentato da Inter-Juventus, uno scontro diretto per comprendere se i nerazzurri non avranno rivali in classifica. Occhi puntati anche su Atalanta-Napoli che segna il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra e su Milan-Fiorentina. Le gare sono trasmesse tutte in esclusiva da Dazn e tre anche su Sky e in streaming su NOW. Vediamo nel dettaglio dove vederle e i telecronisti.

Sabato 25 novembre

ore 15: Salernitana-Lazio (trasmessa su Dazn, telecronisti Testoni-Giaccherini)

(trasmessa su Dazn, telecronisti Testoni-Giaccherini) ore 18: Atalanta-Napoli (Dazn, Borghi-Marcolin)

(Dazn, Borghi-Marcolin) ore 20.45: Milan-Fiorentina (Dazn telecronisti Mastroianni-Gobbie e Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251, Sky Sport 4K)

Domenica 26 novembre

ore 12.30: Cagliari-Monza (Dazn, telecronisti Buscaglia-Schwoch e Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251)

(Dazn, telecronisti Buscaglia-Schwoch e Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251) ore 15: Empoli-Sassuolo (Dazn, Calogero)

(Dazn, Calogero) ore 15: Frosinone-Genoa (Dazn, Santi)

(Dazn, Santi) ore 18: Roma-Udinese (Dazn, Mancini-Pasqual)

(Dazn, Mancini-Pasqual) ore 20.45: Juventus-Inter (Dazn, Pardo-Ambrosini)

Lunedì 27 novembre

ore 18.30: Verona-Lecce (Dazn, Zanon-Bazzani)

(Dazn, Zanon-Bazzani) ore 20.45: Bologna-Torino (Dazn telecronisti Giustiniani-Budele e Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K )

La classifica di Serie A dopo 12 giornate

Dopo 12 giornate, in testa alla classifica della Serie a c’è l’Inter con 31 punti, tallonata dalla Juventus a -2. Più staccate il Milan a 23 punti e il Napoli a 21. Fanalino di coda la Salernitana con appena 5 punti.

Inter 31

Juventus 29

Milan 23

Napoli 21

Atalanta 20

Fiorentina 20

Roma 18

Bologna 18

Monza 17

Lazio 17

Torino 16

Frosinone 15

Genoa 14

Lecce 14

Sassuolo 12

Udinese 11

Empoli 10

Cagliari 9

Verona 8

Salernitana 5