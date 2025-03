Serena Rossi torna nuovamente al doppiaggio di un personaggio di animazione della Disney. Un sodalizio che va avanti da diversi anni ormai quello tra l’attrice partenopea e la casa di produzione cinematografica. Questa volta la Rossi ha prestato la sua incantevole voce alla Regina cattiva di Biancaneve. Noi di SuperGuidaTv eravamo presenti con le nostre telecamere alla prima de film a Milano presso il Multisala Colosseo, e abbiamo avuto il piacere di intervistare Serena Rossi che ci ha raccontato l’emozione di doppiare questo nuovo personaggio. Con lei, che presta il volto a Mina Settembre, abbiamo parlato anche del grade successo riscosso falla fiction di Rai uno in questi anni e soprattutto del bagno di folla che l’ha vista protagonista allo spettacolo dell’amico Stefano De Martino. E proprio su De Martino, chiediamo alla Rossi di un possibile progetto con lui in tv o a teatro.

Serena Rossi alla prima di Biancaneve – Intervista esclusiva

Serena Rossi, voce della regina cattiva di Biancaneve. Qual è stata la prima reazione quando hai ricevuto la proposta?

“Ho detto questi son pazzi! Come io la voce della regina cattiva con questa voce così scura, io che canto le canzoni di Frozen e di Mary Poppins. Però devo dire che mi sono sentita veramente gratificata, onorata di questa proposta che mi è stata fatta, perché ormai mi sento parte della famiglia. Ovviamente non è la prima esperienza: da Frozen a Mary Poppins, il ritorno. Uonderbois, anche la serie dov’è anche lì interpretavo, da attrice, una cattiva. Da lì hanno iniziato a prenderci gusto, a mettermi alla prova con cose sempre più difficili, però è sempre un sogno, una magia. Io quando mi chiamano corro, qualsiasi cosa mi chiedono di fare ci sono sempre”.

C’è un altro personaggio Disney che vorresti doppiare?

“Tutti, io li conosco tutti a memoria. Con mia sorella li ho divorati questi film. Mary Poppins era un mio sogno e ci siamo riusciti, lo abbiamo fatto, forse Aladdin, la principessa di Aladdin. Lei è bellissima, quella mi piacerebbe molto”.

Sei stata allo spettacolo di Stefano De Martino, un vero bagno di folla per te: ti piacerebbe fare qualcosa con lui in tv o in teatro?

“Stefano è un artista che stimo tantissimo, un figlio anche lui della mia terra, facciamo il tifo l’uno per l’altro. Sono andata a vederlo a teatro a vedere il suo spettacolo, lui verrà a vedermi a teatro. Chissà magari può nascere qualcosa, mi piacerebbe molto lavorare con lui, siamo affini nel modo giusto sul palcoscenico”.

Regina d’ascolti in tv con Mina Settembre: come ci spieghi questo successo? E temi che il personaggio possa legarsi troppo a te o tu al personaggio?

“Penso che Mina Settembre abbia avuto successo perché è una storia molto familiare, molto accogliente e molto calda, con un personaggio molto positivo è molto normale allo stesso tempo, quindi è un tipo di racconto che è un po’ un balsamo, una carezza, soprattutto in questi tempi in cui sono tutti molto arrabbiati mi sembra. È una serie che scivola giù facile, riunisce le famiglie sul divano la domenica, ci sono tanti ingredienti che hanno contribuito a questo successo. Ho fatto tre stagioni adesso siamo un attimo fermi, poi mi sto concentrando su altro, sono qui stasera, ho il tour del mio spettacolo, altri progetti all’orizzonte, non so ancora cosa succederà”.