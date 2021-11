Serena Autieri torna su Rai1 il sabato pomeriggio con il programma “Dedicato”, che ci ha tenuto compagnia durante tutta l’estate. La bella Serena Autieri dunque è stata promossa, visto che è stata decisa la ripartenza del programma. Scopriamo nel dettaglio la messa in onda e come sarà il format.

“Dedicato” di Serena Autieri promosso al sabato pomeriggio: ecco quando in tv

Dopo un primo slittamento, il programma di Serena Autieri è pronto alla messa in onda che è fissata per sabato 13 novembre 2021 alle ore 14.00. Raggiunta da Sorrisi e Canzoni tv la bella attrice e conduttrice napoletana sulla riconferma del programma ha dichiarato:

«Non me lo aspettavo e neanche lo speravo. Il programma estivo è stata un’occasione, una palestra, un modo divertente per mettermi in gioco. A me piacciono le sfide e un programma quotidiano, tutte le mattine, era una novità, un esperimento».

Alla luce dei fatti e della riconferma imminente del programma non è più da considerarlo un esperimento ma una realtà bel consolidata:

«Quando il direttore di Rai1 Stefano Coletta mi ha proposto il sabato pomeriggio ero felice e fiera. Per ogni spettacolo, film, personaggio a cui lavoro ci metto il cuore, la pancia, la passione, mi impegno in tutto e per tutto».

Dedicato la trasmissione musicale con Serena Autieri torna su Rai 1 al sabato pomeriggio alle ore 14.00

La presenza in palinsesto della trasmissione della Autieri (non andrà in onda in diretta) comporta lo spostamento di Italia Sì, che andrà in onda per l’intera stagione alle ore 17.00 oltre mezz’ora dopo rispetto alla messa in onda solita.

Serena Autieri torna in Tv con Dedicato ma per lei c’è in arrivo anche una prima serata? L’indiscrezione

La Autieri non si ferma più: in arrivo per lei oltre la condizione di Dedicato al sabato pomeriggio anche una prima serata. Stando infatti alle voci che circolano in rete sarebbe in pole position per la conduzione della seconda edizione di Canzone Segreta (la prima è stata condotta da Serena Rossi).

Tuttavia, Serena Autieri dalle pagine di Sorrisi, smentisce questa ipotesi dichiarando:

«A me non è arrivata alcuna proposta ufficiale. Non ne so nulla, ma sono comunque contenta quando si parla di nuovi progetti. Tranne qualche mese durante la pandemia che ci ha tenuto chiusi in casa, ho sempre lavorato. Ho voglia di fare cose diverse, non mi fermo mai».

Dedicato: il ritorno del programma con le stesse dinamiche già viste durante la bella stagione

Cosa ci sarà di nuovo nell’edizione pomeridiana del sabato pomeriggio di Dedicato? Le dinamiche saranno sempre le stesse: delle dediche musicali che arrivano dal pubblico o dall’ospite presente in studio.

Insomma, sarà un piccolo show del sabato pomeriggio dove ci sarà uno spazio per cantare e suonare dal vivo. E’ previsto l’intervento e la presenza di alcuni ospiti che racconteranno la loro storia e canteranno le loro canzoni del cuore.

Ci sarà il maestro Enzo Campagnoli accompagnato da altri due musicisti (basso e batteria), Gigi Marzullo con le sue domande e la sua ironia, il pubblico dal vivo e tante dediche musicali.

Il format del programma sarà sempre lo stesso attraverso il quale i telespettatori avranno la possibilità con un sms su WhatsApp o chiamate di fare le loro dediche per una ricorrenza speciale o semplicemente per dimostrare il oro affetto o il loro amore.

Appuntamento quindi con Dedicato a partire da sabato 13 novembre alle ore 14 su Rai 1.