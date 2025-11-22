Se n’è andata Ornella Vanoni e la prima reazione che abbiamo avuto è che proprio non ce lo aspettavamo. Malgrado il tempo, malgrado quei 91 anni che sono il promemoria del naturale corso della vita, noi davvero non ce lo aspettavamo.

Ornella Vanoni, senza di te perdiamo tutti qualcosa

Non è retorica, è realtà. Perché Ornella, con il suo esistere da stravagante, ci ha fatto dimenticare la sua età. Ci ha insegnato che la vecchiaia non è solamente quella fase della vita in cui tutto va male e si aspetta l’inesorabile arrivo della fine, la vecchiaia è in realtà soltanto una giovinezza con più esperienza per chi ha ancora voglia di vivere.

E Ornella di voglia di vivere ne aveva tanta. Non perché corresse maratone o si lanciasse da elicotteri in volo, niente di tutto questo; Ornella aveva tanta voglia di vivere perché non ha smesso neppure per un giorno di essere la donna che è sempre stata indipendentemente dai suoi anni.

Guardavamo Ornella Vanoni e vedevamo la donna allegra, vivace, che giocava con le storie, che intratteneva con una naturalezza disarmante, fanciullesca. L’avevamo amata da cantante, Ornella, le abbiamo voluto bene da donna.

Un bene vero e sincero come il senso di vuoto che abbiamo avvertito immediatamente dopo aver realizzato che, nonostante non ce lo aspettassimo, Ornella se n’è andata per davvero.

Un vuoto non dovuto alla sua assenza ma alla sua essenza, un’essenza che sa di libertà, di gioia, di sorriso, di un’anima che sapeva essere leggera come una carezza e forte come una morsa.

Senza Ornella Vanoni perdiamo tutti qualcosa: ma, più di tutto, l’esempio del poter essere liberi e felici per sempre, anche a un passo dalla fine.

Ciao Ornella, ci mancherà tutto ❤️