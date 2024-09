‘Sempre al tuo fianco’ con Ambra Angiolini: trama, cast e quando in tv

‘Sempre al tuo fianco‘ è la nuova fiction Rai dedicata agli uomini e alle donne che lavorano nella Protezione Civile. La serie è ispirata a storie e fatti realmente accaduti. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi fa parte del cast.

‘Sempre al tuo fianco’, la nuova fiction Rai dedicata alla Protezione Civile con Ambra Angiolini

‘Sempre al tuo fianco‘ arriva finalmente in tv. La serie è stata al centro delle polemiche per un incendio sviluppatosi durante le riprese nel 2022 che devastò la vegetazione dell’isola di Stromboli. Dopo la certificazione dell’estraneità della Rai, i vertici dell’azienda hanno dato l’ok per mandarla in onda. L’appuntamento per la prima puntata è previsto per domenica 15 settembre 2024 in prima serata su Rai1 alle ore 21.30.

Ma di cosa parla la fiction? La serie è dedicata agli operatori della Protezione Civile che danno la propria vita ogni giorno per salvare quella degli altri. La trama ruota intorno a Sara Nobili (interpretata da Ambra Angiolini), responsabile del Rischio Vulcani a Stromboli. Dopo aver fronteggiato alluvioni, cabinovie in panne, ed emergenze sanitarie di ogni genere, viene candidata a rivestire il ruolo di Capo delle Emergenze.

Il suo avversario però è il suo compagno Renato Lussu (l’attore Andrea Bosca), stimato medico e ricercatore con una grande esperienza maturata nelle missioni in Africa. Sara dopo la fine del suo matrimonio con Massimo (Peppino Mazzotta), deve gestire sua figlia Marina (Tecla Insolia) che non vede di buon occhio la sua relazione con Renato né vorrebbe seguirla a Roma per il nuovo incarico.

"Sempre al tuo fianco", il nuovo drama con Ambra Angiolini nei panni di Sara Nobili, responsabile del Rischio Vulcani della Protezione Civile.

Per la regia di Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, in prima visione prossimamente su @RaiUno. #RaiFiction pic.twitter.com/OO6uvdXsRA — Rai (@Raiofficialnews) August 9, 2024

Numero puntate e cast

‘Sempre al tuo fianco’ è una coproduzione Rai Fiction – 11 Marzo Film, per la regia di Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella. Nel cast, oltre ad Ambra Angiolini ci sono Andrea Bosca, Peppino Mazzotta, Tecla Insolia, Fortunato Cerlino, Luigi Fedele, Thomas Trabacchi e Alessandro Tedeschi. In totale saranno le sei le puntate (ognuna comprensiva di due episodi) che andranno in onda in prima serata su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Una serie da non perdere, come spiegato dal regista Marco Pontecorvo: “L’umanizzazione degli eventi, il poter dare un volto e una storia alla squadra della Protezione Civile mi ha subito interessato. Penso che possa essere molto coinvolgente per gli spettatori vederli da vicino, raccontare le loro vite, i loro amori, le loro fragilità e i loro problemi personali, che vengono immediatamente messi da parte quando si deve intervenire per un’emergenza.”