Durante la puntata di ieri, sabato 18 novembre, del programma tv Ballando con le stelle sono scesi in pista come ballerino per una notte Rossella Erra con Simone Di Pasquale. Un’occasione che i giurati aspettavano a tempo. Le attese non sono state tradite. La rappresentante del popolo strappa anche un contratto per l’anno prossimo come concorrente, ma nel frattempo si sottopone al giudizio di Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. A rubare la scena però è Selvaggia Lucarelli che tira fuori un boa dalle piume fucsia e imita in maniera sorprendente Rossella Erra: “Siete bellissimi, siete bellissimi! Mi avete fatto sognare!”.

Selvaggia Lucarelli imita Rossella Erra a Ballando con le Stelle 2023

L’imitazione di Selvaggia Lucarelli nei panni di Rossella Erra è un momento davvero genuino e divertente, apprezzato in studio come a casa. “Col boa stai benissimo, Selvaggia pensaci!”, scherza Rossella Erra.

Le parole di Mariotto

Tocca invece a Guillermo Mariotto rovinare l’atmosfera, che rifila uno 0 “vendicativo” a Rossella Erra e causa un po’ di malumore anche tra il pubblico. Si era capito che aveva intenzioni “bellicose” perché subito dopo l’esibizione aveva detto: “Quando sono arrivato, chi ti aveva visto nelle prove aveva detto: “Dovresti vedere, balla benissimo”. E allora io pensavo di trovarmi davanti a Carla Fracci e invece era Rossella Erra”.

Video – Selvaggia Lucarelli imita Rossella Erra

Ma soffermandoci sull’imitazione perfetta di Selvaggia Lucarelli nei panni di Rossella Erra, occasione rara per i milioni di telespettatori. Indossato il boa fucsia, la Lucarelli ha imitato alla perfezione l’enfasi con cui Rossella Erra commenta solitamente le esibizioni dei concorrenti: “Siete bellissimi! Siete bellissimi! Mi avete fatto sognare! Sognare! Io vi amo! Vi ho visto dietro le quinte che pomiciavate! Vi ho visto! Siete bellissimi! Belli! Belli! Belli!”. Azzeccato pure il commento di Mariotto: “È diventata una fenicottera per te”.