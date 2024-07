La soap turca Segreti di famiglia (Yargi) tornerà stasera – 21 luglio – sui nostri teleschermi. Cosa accadrà nelle tre puntate che prenderanno il via alle 21:38 circa su Canale 5? Riflettori puntati su Ilgaz, Ceylin ed Eren che organizzeranno una trappola per scoprire chi ha ucciso Inci. L’assassino sembra avere ormai le ore contate.

Segreti di famiglia, anticipazioni sesta puntata

Il procuratore Ilgaz organizza – insieme a Ceylin – un piano per incastrare l’assassino di Inci. Con loro collabora anche Eren.

I tre hanno nel mirino Engin e suo padre Yekta e il loro piano consiste nel tendere una trappola all’assassino per farlo venire allo scoperto. In presenza di Engin, Umut fa una telefonata anonima a Zafer, il padre di Ceylin, dicendogli di lasciare una busta con del denaro nel cassonetto in cui è stato ritrovato il corpo della figlia. In cambio riceverà un video che rivela l’identità dell’assassino.

Spoiler Segreti di famiglia: Engin e Zafer cadono nella trappola

Zafer va da Yecta per chiedere urgentemente un prestito, mentre Engin va in banca e preleva i soldi dal conto dei genitori. Yecta lo scopre e lo blocca mentre sta lasciando i soldi nel cassonetto, ma Ceylin e Ilgaz fanno comunque in tempo a vederlo e capiscono di avere di fronte finalmente l’assassino di Inci.

Ceylin perde le staffe e vuole farsi giustizia da sola. A Ilgaz non rimane che metterla sotto custodia per fermarla.

Ilgaz va a trovare il nonno nelle prossime puntate Segreti di Famiglia

Il procuratore Ilgaz è costretto a recarsi in prigione dal nonno – Mert Kaya – per rintracciare il taxi sul quale è salita Inci la notte dell’omicidio. Mert accetta di aiutarlo ma pone una condizione: quando sarà libero vuole che il nipote gli porti Cinar, per baciargli la mano in atto di ossequio.

Metin va più volte a trovare il figlio Cinar in ospedale. Nel frattempo Ceylin – dopo aver scoperto che Engin è l’assassino di sua sorella – è fuori di sé, ma Ilgaz la convince a rimanere calma e reggergli il gioco.

Pars riesce a ottenere dal ministero il permesso per fare un’indagine sul comportamento di Ceylin ed Eren.

Yecta interroga suo figlio Engin su quanto accaduto quella notte, e scopre che Engin ha preso un’auto a noleggio. La vettura è scomparsa e non è mai stata restituita. Zumrut continua a negare di aver trascorso la notte in albergo con Osman.

Segreti di famiglia, cos’altro accade?

Continua intanto il lavoro di Ilgaz e Ceylin per provare l’innocenza di Cinar, e i due devono fare i conti con gli ostacoli messi sulla loro strada da Yekta. Pars è sempre più convinto che Ceylin sia coinvolta nella sparizione degli spazzolini da denti dalla casa del professore Ozan.

Lacin confessa al marito di essere andata a trovare la famiglia di Inci, ed è distrutta al pensiero dell’enorme dolore che suo figlio ha provocato. La donna si scaglia contro Yekta, ritenendolo responsabile del comportamento di Engin.

Sulla base di nuovi sviluppi, Pars interroga di nuovo Cinar. Dopo aver appurato che il ragazzo si trovava altrove mentre Inci veniva uccisa, ordina il suo rilascio.