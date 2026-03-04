Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 9 al 15 marzo? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 15 marzo

Eren e Ilgaz interrogano Oktay, poi passano a Yeliz. La donna mostra agli occhi degli inquirenti un incredibile astio verso Serap, e i loro sospetti iniziali vengono subito dopo confermati dalla testimonianza dell’infermiera.

Tugce mostra l’anello a Parla, e quest’ultima appare dispiaciuta. Ma dopo un primo momento di incomprensione le due amiche riescono a chiarirsi. Poco dopo Tugce viene sorpresa da un’iniziativa di Efe, che organizza per lei una visita alla Torre della Fanciulla dove insieme hanno parlato del loro matrimonio e discusso dei progetti futuri.

Anticipazioni settimanali Segreti di famiglia

Le indagini proseguono, e mentre Ilgaz continua a indagare sul caso della domestica, Ceylin si dedica a quelle sull’insegnante Nuray. Quando i poliziotti si recano a casa di quest’ultima per una perquisizione, Efe li segue. All’interno dell’abitazione vengono trovate parrucche, documenti falsi e un’arma che non è mai stata registrata.

Proprio Efe trova in seguito anche un collegamento con altri casi, che somigliano moltissimo a quello dell’uomo trovato morto e avvolto nel sudario davanti alla porta di casa sua. Eren porta i fascicoli a Tugce. Dopo che i medici le hanno tolto l’ingessatura e l’hanno informata che il giorno successivo verrà dimessa, la ragazza trascorre la sua ultima notte in ospedale a studiare i dossier.

Segreti di famiglia, cos’altro accade nella dizi turca Mediaset Infinity?

Nel frattempo Osman – che è alla ricerca di un veleno per uccidere il marito di Zumrut – si presenta a casa della coppia in veste di imbianchino. L’uomo afferma di esser stato mandato per dare una mano di vernice alle pareti, ma Zumrut sa bene che non è così.

Quando la donna riesce a rimanere sola con lui, lo incalza affinché uccida il marito. Osman le rivela di aver pensato di sostituire un medicinale con il veleno, facendo così in modo che sia l’infermiera stessa a iniettarglielo.