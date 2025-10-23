Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 27 al 31 ottobre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi.

Yargi – Segreti di famiglia 2, trame al 31 ottobre: Derya sconvolta

Derya è profondamente scossa per la tragica morte di Pars, il suo fidanzato, che è stato assassinato brutalmente.

Il dolore che prova è così intenso che non riesce a superare la perdita, vivendo un momento di profonda disperazione.

Segreti di famiglia, spoiler settimanali: Ilgaz arrestato per corruzione e traffico di reperti

Nel frattempo, Ilgaz viene arrestato con gravi accuse di corruzione e traffico di reperti archeologici.

A seguito dell’arresto, la casa dei coniugi Kaya viene perquisita e – durante il controllo – vengono rinvenuti reperti archeologici su uno scaffale.

La mancanza di segni di effrazione nell’abitazione fa ipotizzare che chi ha collocato i reperti fosse in possesso delle chiavi.

Ceylin sospetta di Yekta nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Questi eventi portano Ceylin a sospettare che dietro la vicenda possa esserci Yekta. La donna, determinata a scoprire la verità, chiede a Lacin di ascoltare tutto ciò che accade, anche dopo che Ilgaz lascia la scena.

Successivamente, Ceylin cambierà idea e inizierà a credere che sia stato Omer a tendere una trappola al marito.

Ilgaz si reca da Yekta con Eren e Ceylin per incontrare Hilmi, ma l’avvocato Tilmen permette l’accesso al suo studio soltanto a Ilgaz. Questo incontro risulta essere un momento cruciale nell’evolversi della vicenda.

Cos’altro accade nella dizi turca di Mediaset Infinity?

Parallelamente, si prospettano importanti novità per il procuratore capo Turgut e il procuratore Ozcan, i quali devono affrontare una questione particolarmente delicata. L’indagine condotta dai due coinvolge direttamente Ilgaz, che viene formalmente accusato e il Consiglio Superiore dei Giudici e dei Procuratori ne decreta l’arresto.

Ilgaz attende il processo in stato di detenzione cautelare, come deciso dal giudice, mentre le indagini di Ceylin proseguono tra dubbi, sospetti e colpi di scena.