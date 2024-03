Gabriel Garko torna a recitare in una fiction su Canale 5 dal titolo ‘Se potessi dirti addio‘. Diretta da Simona e Ricky Tognazzi, la serie tratta una storia molto particolare con tanti colpi di scena. Vediamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda.

“Se potessi dirti addio”, la nuova serie con Garko e Safroncik

È Gabriel Garko il grande protagonista di una nuova fiction di Canale 5. “Se potessi dirti addio” andrà in onda in prima serata dal 29 marzo 2024 ed è pronta ad appassionare i telespettatori con la sua storia. La miniserie parla infatti della relazione tra una neuropsichiatra e il suo paziente, con tanti misteri da risolvere.

La trama di ‘Se potessi dirti addio’. Garbiel Garko è Marcello, un paziente che va da una importante neuropsichiatra, Elena Astolfi (interpretata da Anna Safroncik) per essere curato. Dopo aver perso la memoria in seguito a un tentato suicidio, c’è qualcosa nel suo passato che lo tormenta. Anche il passato di Elena ha un evento che le ha cambiato la vita. Suo marito Lorenzo è stato investito da un pirata della strada che lo abbandona morente. Per lei, e le sue due bambine, sarà un momento difficile da superare. Le anticipazioni dei primi due episodi mostrano Elena un anno dopo l’incidente nel quale suo marito ha perso la vita.

In Ospedale le viene assegnato in cura un misterioso ed ostile paziente, soprannominato “Paziente 13”. Dopo aver perso la memoria, nessuno sa qual è la sua identità e da dove venga. Indagando su di lui, Elena scopre che è stato ritrovato il giorno dopo la morte di suo marito e poco distante dal luogo dell’incidente. I due fatti potrebbero essere collegati?

Numero episodi e cast

‘Se potessi dirti addio’, andrà in onda ogni venerdì dal 29 marzo su Canale 5. In totale sono previsti sei episodi per tre prime serate. È possibile vedere la fiction anche su Mediaset Infinity insieme a contenuti extra ed immagini di backstage. La miniserie è nata da un’idea di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli ed è prodotta da Jeky Production per RTI.

Nel cast, oltre a Gabriel Garko e Anna Safroncik troviamo Myriam Catania, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020; Marco Cocci, Clara Greco, Manuela Zero, Francesco Venditti, Giulietta Rebeggiani, Elena Vitale, Zoe Massenti, Daniele Foresi, Agata Samperi, Cristiano Pittarello, Andrea Napoleoni ed Enzo Casertano.