Torna l’appuntamento con “S’è fatta notte”, il programma di interviste di Maurizio Costanzo trasmesso nella seconda serata di Rai1. Ogni settimana il giornalista e conduttore incontra personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi in un “bar” tra vita privata e lavorativa. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda lunedì 11 novembre 2019.

S’è fatta notte 2019, gli ospiti dell’11 novembre

Lunedì 11 novembre 2019 alle ore 00.30 andrà in onda una nuova puntata di “S’è fatta notte“, il programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo con ottimi risultati d’ascolti nella seconda serata di Rai1. Questa settimana il conduttore televisivo incontrerà un volto noto e molto amato del mondo dello spettacolo.

Si tratta di Claudio Lippi pronto a raccontarsi ai tavolini del bar dove ad accoglierlo c’è l’amico Maurizio con cui in passato ha lavorato in diverse edizioni di “Buona domenica”. Il conduttore, tornato quest’anno in video come spalla di Elisa Isoardi a “La prova del cuoco”, per l’occasione ripercorrerà la sua lunga e straordinaria carriera: 55 anni di successi e incontri fortunati.

Non solo la tv nella carriera di Claudio Lippi che, al Giornale Off, ha parlato anche del suo grandissimo amore per la musica:

“Il primo amore non si scorda mai. Canto e lo farò fino all’ultimo giorno. Come vi dicevo lo faccio ancora girando l’Italia per le piazze, in mezzo alla gente. Per me è fondamentale il rapporto con le piazze e con la musica dal vivo. Canto e mi esibisco ancora come quando ero giovane”.

S’è fatta notte stasera, Costanzo intervista Roberta Morise

Il secondo ospite della puntata di lunedì 11 novembre 2019 di “S’è fatta notte” è la showgirl Roberta Morise. Confermata per il secondo anno consecutivo alla conduzione de “I Fatti Vostri” con Giancarlo Magalli, la Morise racconterà il suo debutto nel mondo dello spettacolo. Dal debutto con il concorso di Miss Italia nel 2004 fino al grande successo, anche se oggi Roberta è una ragazza rimasta semplice ed autentica come sempre, molto legata alla famiglia e alla sua terra d’origine.