Scontro in diretta tra Paolo Del Debbio e Oliviero Toscani | Video Mediaset

Nella puntata di Dritto e Rovescio di ieri sera, giovedì 10 ottobre 2019, c’è stato un duro scontro tra il presentatore Paolo del Debbio e un suo ospite, Oliviero Toscani, noto fotografo. Gli animi si sono accesi sul tema dei migranti. Cosa è accaduto? Il fotografo mentre affrontava il tema sui migranti ha sentito rumoreggiare il pubblico più di una volta e ad un certo punto non si è trattenuto e ha sbottato scagliandosi verbalmente contro Paolo Del Debbio dicendo “Lì c’è un battimani perché sicuramente viene scelta la gente in un certo modo”. Ovviamente il conduttore non ha fatto attendere la propria reazione e ha risposto: “Lei si occupi di fare le fotografie, che della televisione me ne occupo io”. Del Debbio incalzato da Toscani ha detto: “Ma vai a fare le fotografie e non rompere le palle”. Il video Mediaset dell’accaduto.