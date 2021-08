Scintille di gioia su Netflix: la trama del nuovo reality di Marie Kondo

Con Scintille di gioia torna il guru dell’ordine Marie Kondo, l’esperta di economia domestica che aveva conquistato tutti con i suoi consigli nella serie reality di Netflix Facciamo ordine con Marie Kondo. Ora la scrittrice torna con una nuova produzione per la piattaforma e stavolta regala piccoli consigli quotidiani sul saper conciliare il lavoro con la vita privata.

In questa nuova serie, Marie applica i fondamenti del Metodo KonMari alle aziende, nelle relazioni e nelle comunità. Gli effetti del riordino sono sorprendenti e trasformano in meglio la vita delle persone. Durante tutto il processo, gli spettatori entreranno anche nella casa di Marie, incontreranno la sua famiglia e daranno un’occhiata più da vicino al suo innovativo metodo. La serie reality debutta su Netflix il 31 agosto.

Scintille di gioia: la trama della serie Netflix

In questa serie in tre episodi, Marie Kondo utilizza i suoi metodi innovativi, presentati già nel precedente reality, e il condivide con tre aziende meritevoli, aiutandole a organizzare i loro luoghi di lavoro. Vedremo quindi i dipendenti che faranno ordine non solo sul posto, ma anche nella loro vita privata, nelle loro relazioni e a casa. I suoi metodi per aiutare le persone a suscitare gioia nelle loro abitazioni sono un processo sorprendente ed emozionante.

La nuova serie darà anche uno sguardo alla vita domestica di Marie, introducendo gli spettatori alla sua famiglia e fornendo loro uno sguardo più da vicino su come l’esperta di economia domestica riesca a mantenere una vita quotidiana pulita e ordinata.

Rachelle Mendez è la showrunner e produttore esecutivo insieme an Marie Kondo e Takumi Kawahara per KonMarie Media Inc. Jane Lipsitz, Dan Cutforth, Dan Volpe, Nan Strait , e Grace Lee-Toumanidis sono produttori esecutivi tramite la compagnia Alfred Strada.

Scintille di gioia: chi è Marie Kondo

Classe 1984, Marie Kondo è una scrittrice giapponese di libri di economia domestica. Nel 2011 ha pubblicato un manuale in cui ha spiegato il metodo KonMari, innovativo sistema di riordino che consente di sistemare gli oggetti dentro casa in macro-categorie e stabilire la loro utilità in base alle emozioni che essi suscitano in noi.