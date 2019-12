Selen e lo scherzo a Le Iene: la pornostar impazzisce quando vede il figlio fumare la prima sigaretta.

Dopo aver fatto sognare milioni di uomini nel mondo, la ex pornostar Selen, conosciuta anche con il nome di Luce, ha cambiato vita. Oggi è una mamma e donna in carriera. Legatissima al figlio, la ex pornostar è vittima di un terribile scherzo. Il figlio viene beccato in compagnia di uno strano ceffo fumare la sua prima sigaretta. Luce perde la pazienza e scoppia, come farebbero tutte le madri, in una vera e propria crisi. Tra sberle e urla, ad un certo punto Selen decide di incontrare il tipo che ha dato la sigaretta al figlio. Sul finale la scoperta: è solo uno scherzo della Iena Alessandro De Giuseppe!

Ecco il video Mediaset del terribile scherzo realizzato dalle Iene.