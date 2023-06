Tutto pronto per il ritorno di “Scene da un matrimonio“, il programma condotto da Anna Tatangelo chiamata a narrare la storia d’amore di due futuri sposi: dal loro primo incontro al gran giorno delle nozze.

Scene da un matrimonio 2023, la nuova edizione con Anna Tatangelo su Canale 5

Da sabato 24 giugno 2023 alle ore 14.10 torna l’appuntamento con “Scene da un matrimonio“, il programma televisivo condotto da Anna Tatangelo. La cantante torna così a ricoprire il ruolo di “damigella speciale” accompagnando nove coppie all’altare nel giorno del loro matrimonio. Una grande emozione per la “ragazza di periferia” che, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni alla vigilia della partenza della nuova stagione ha detto: “il consiglio principale è di godersi la giornata fino in fondo. Per le spose quello di non prepararsi troppo presto“.

La ex compagna di Gigi D’Alessio sarà accanto ad ogni singola coppia narrando ai telespettatori il cammino del loro amore: dal primo incontro fino al giorno delle nozze. Una presenza discreta quella della Tatangelo che, grazie a questa esperienza televisiva, ha imparato ad aprirsi molto di più interagendo con le persone sviluppando così una maggiore capacità d’ascolto. Nessun consiglio, invece, sulla scelta dell’abito da sposa, location e buffet: “non posso dare consigli sull’organizzazione perché la scelta dei dettagli, come il vestito o il buffet, è sempre molto personale. L’unica cosa che riesco a fare è tranquillizzare gli sposi il giorno prima del sì“.

Anna Tatangelo dopo “Scene da un matrimonio” arriva un nuovo album

Anna Tatangelo è pronta per la nuova edizione di “Scene da un matrimonio“. Il giorno delle nozze è da sempre uno dei più belli della vita e la cantante ai novelli sposi vuole solo dare un consiglio: “godersi la giornata fino in fondo. È la loro festa, più che quella dei familiari. Ho visto tanti sposi preoccuparsi fin troppo degli invitati: arrivano sfiniti e si rilassano soltanto a fine serata“. Alle spose, invece, ha qualcosa da dire: “non iniziare a prepararsi alle quattro del mattino, quando la cerimonia è magari a mezzogiorno: la sposa rischia di arrivare troppo tesa“.

Per Lady Tata il ritorno in tv arriva quasi in concomitanza con l’inizio di un nuovo progetto musicale. A distanza di due anni dall’ultimo album di inediti “Anna Zero”, la Tatangelo è pronta a rompere il silenzio con un nuovo singolo e un nuovo dico. “Da quattro mesi sto registrando a Milano il mio nuovo disco, sono lì due settimane al mese. Penso di finirlo a luglio” – ha anticipato la cantante dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni rivelando in antropica – “sarà un disco importante e conterrà dieci brani inediti. Arriva in un momento particolare di alti e bassi, dopo il Covid, in cui h o ritrovato me stessa. Sono felice. Mettersi in gioco ti dà la sensazione di evolverti“.

Prima del nuovo disco però la Tatangelo torna in tv nella nuova edizione di “Scene da un matrimonio” in partenza da sabato 24 giugno 2023 su Canale 5.